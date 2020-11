La CAPE entregó un premio de 90 mil pesos

miércoles, 25 de noviembre de 2020 18:35

En la sede de la CAPE, Cámara de Permisionarios de San Juan, una familia se hizo acreedora de un premio económica tras comprar un bono contribución para ayudar a refaccionar el lugar.

Se trata de la familia Carabajal quien compró el número 486 y ganó el premio este sábado 21 de noviembre tras salir sorteado en la quiniela nocturna de San Juan.

"Fue un bono contribución que tenía como objetivo mejorar la sede y ayudar a los compañeros afectados pro el Covid-19 que no pueden trabajar. Por más que les damos mercadería no es suficiente y les damos ayuda económica. Eran talonarios de 20 números y había premio para los que querían vender y lo hacían completo. No se vendieron tantos por la situación económica y al premio lo vamos a entregar", explicó el presidente de la CAPE.

La chica que lo compró se llama Macarena Carabajal, tiene 27 años de edad y es madre. Además estudia y trabaja. El premio que ganó es de 90 mil pesos.