Turismo interno en Calingasta: se confirman reservas y aumentaron las consultas

martes, 6 de octubre de 2020 18:15

En la cuenta regresiva para el regreso del turismo interno, en Calingasta los prestadores se preparan para recibir a los huéspedes. Con revisión de protocolos mediante, retoman la agenda que quedó postergada tras la suspensión de la actividad ya que algunas reservas quedaron "congeladas".

"Al conocer esta decisión de reactivar el turismo interno, los prestadores están recontactando a quienes decidieron que no se les devolviera el dinero de las reservas sino que las dejaron pendientes, muchas en vistas al fin de semana largo del 12 de octubre. Con ello, se reorganizan las plazas que estarán disponibles para tomar nuevos pedidos", destacó el director de Turismo y Cultura, Heber Tapia a Diario La Provincia SJ.

Asimismo, las consultas no se hicieron esperar. "Lo cierto es que la gente estuvo consultando aún cuando no se conocían fechas certeras de reinicio. Nos reuniremos con la Cámara que nuclea a los prestadores para definir las tarifas ya que habrá un incremento con respecto a la fase anterior, ya que en ese momento se respetaban los valores del verano. Sin embargo, ya no es posible sostenerlos", destacó.

Para poder visitar Calingasta, los turistas deben registrar en el permiso dónde van a alojarse y la posada, cabaña, hotel o alojamiento debe estar dentro de la lista que el municipio pasó al Ministerio de Turismo. "Son 1250 camas las que tenemos oficialmente registradas. Hemos pedido que se respete esa condición ya que cuando se denunciaron sobreprecios, se trató de establecimientos no registrados", destacó.