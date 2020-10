Joven sanjuanina: "me contagié 2 veces con coronavirus y ahora tengo miedo de caer otra vez"

miércoles, 28 de octubre de 2020 16:56

Tiene 25 años de edad y toda la energía para vivir. Sin embargo, el coronavirus la golpeó fuerte, dos veces en tres meses. Con diferencia de un mes y medio sufrió dos contagios y en la última oportunidad temió que la situación terminara de la peor manera. Leiza Zalazar es de Caucete y hace unos días fue dada de alta por segunda vez tras transitar Covid-19

La primera vez que se contagió la enfermedad fue cuando se dio el brote en aquel departamento. Fue notificada el 25 de agosto y fue tras ser contacto estrecho de una persona que había sido diagnosticada. "Convivo con 7 personas y en ese momento no contagié a nadie. Estuve aislada todos los días en la habitación, hasta el 10 de septiembre que recibí el alta", recordó a Diario La Provincia SJ.

Por aquel entonces los síntomas que se expresaron fueron fiebre alta, dolor corporal, de articulaciones y de cabeza de forma "impresionante". Además tenía la "sensación de insolación". Sin embargo lo más duro que transitó fue con el sistema digestivo afectado. Tuvo nauseas, ganas de vomitar, diarrea y perdida de apetito. Todo lo que comía le caía mal, y si bien perdió el sentido del gusto, no fue así con el del olfato.

"La temperatura máxima que tenía era de 39 grados y de ahí solía bajar a 38 o 37.5 pero era todo el tiempo, casi todos los días, con fiebre. La parte digestiva, hasta después de recuperada, seguía. Me hicieron el hisopado para dar el alta y seguía con diarrea", recordó.

Después de que se recuperó, a los 28 días su familia comenzó con síntomas. Uno de sus hermanos fue al hospital de Caucete con los síntomas y le dijeron que era angina. "No lo quisieron hisopar. No lo tomaron como caso de coronavirus. Los aislamos a esas personas en habitaciones distintas y después de insistir vinieron a hisopar a uno en mi casa. Como había quedado asentado en el hospital luego fueron a hisopar a otro. Pero después todos empezamos con síntomas", señaló.

Como ella ya había tenido coronavirus consideró que no se podía contagiar. Sin embargo sucedió todo lo contrario. A los pocos días comenzó con síntomas y empezó a pedir a la zona sanitaria que la hisoparan.

"Me dijeron que no creían que me pudiera contagiar y me dijeron que me iban a hacer un seguimiento pero que era raro que lo tuviera. El 6 de octubre seguía con síntomas, tenía congestión como sinusitis, tapada la nariz, me costaba respirar y fiebre. Insistí llamando hasta que me dijeron que me iban a hisopar. El 6 de octubre lo hicieron y si bien esperaba un negativo o una respuesta que me diga qué pasaba, no me informaron nada", explicó.

Cuando llegó la fecha estipulada para el alta, 14 días desde el primer registro de la enfermedad, ella seguía sin tener el resultado y cuando llamaron desde la zona sanitaria a su casa, dijeron que era una "reinfectada".

"Dijeron que creían que se reactivó el virus. Era medio raro pensar eso, cuando convivía con 7 personas. Era tanta carga viral que mis anticuerpos no habían servido pero que no sabían qué pasó", lamentó subrayando que "en la zona sanitaria dijeron que era positivo y que disculpara, que se había hablado de mi caso, que se había mandado a investigar a Nación".

El martes pasado le hicieron un nuevo hisopado y le confirmaron que le había dado negativo.

"Los primeros días cuando empecé la congestión me empezó a dar mucho miedo porque no los tenía la vez pasada. Respiraba por la boca pero era un ardor muy feo. Lo demás como lo había pasado, esta vez era lo mismo, sabía como tomarlo y medicarme. Era incertidumbre por si me agarraba más fuerte porque era la segunda vez. Cuando le contactaba a mis amigas me decían que tal vez era paranoia", señaló.

El lunes le dieron el alta y ahora tiene miedo de salir a la calle y volver a contagiarse. "Si me lo contagié una vez, puedo contagiarme 2 o 3 veces. Muchos me dicen que soy exagerada pero me asusta volver a contagiarme y nadie está preparado para pasarlo tantas veces. La incertidumbre es de no saber si te va a agarrar más fuerte", confesó.

"Hasta que no te pasa, no crees. Cada día aprendemos más cosas del virus. Yo me volví a contagiar 28 días y un mes y después. Los jóvenes somos los que tenemos el virus, lo portamos y uno nunca sabe en cada cuerpo como va a actuar. No se si hubiera contagiado a mi abuela qué hubiera pasado", finalizó.