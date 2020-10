"La casita de Tronquito", el nuevo hogar de tránsito para perros y gatos que homenajea a un luchador

lunes, 19 de octubre de 2020 17:30

Cecilia Montaño es una de las proteccionistas sanjuaninas que lleva muchos años rescatando, alimentando y buscando hogares para perros y gatos abandonados. Luchó por sus "perros zondinos" y ahora, encara un nuevo proyecto. Se trata de "La casita de Tronquito", un hogar de tránsito en principio para perros y gatos que serán cuidados, recibirán tratamiento médico y se entregarán en adopción responsable. Todo, con un seguimiento tanto de ella como de quien lleve los animales, ese es el compromiso que busca favorecer.

"El predio es grande y estamos trabajando codo a codo para hacer el cierre perimetral. Hemos recibido la ayuda fundamental del Hogar Felipe para tener acceder a este predio que tiene, además, construcciones que vamos a finalizar y remodelar para que funcione allí un depósito de alimentos, haya una sala de atención para los veterinarios y también pueda llegar hasta allí el quirófano móvil para esterilizar", señaló Cecilia, muy entusiasmada, a Diario La Provincia SJ.

Tanto prendió la idea del hogar de tránsito que sanjuaninos han colaborado con donaciones de machimbre, pallets, colchones y hasta camas que ellos reciclarán para los animales. Harán los espaciosos caniles para albergarlos y cuchas para que descansen. "Con mi esposo y mis cuñados, que saben de albañilería, ya comenzamos a arreglar un techo. También hay que hacer instalaciones eléctricas, pintar, arreglar pisos; en fin todo lo que necesita una casa. Agradecemos mucho lo que nos donen; le vamos a dar una utilidad y donde nos digan, vamos a buscar lo que nos puedan aportar", destacó.

Sobre la ubicación del lugar, Cecilia prefirió no compartirla aún ya que "como proteccionista conozco la actitud de la gente que sólo quiere deshacerse de los animales. Si lo anunciamos ahora, que todavía no hemos cerrado ni hay caniles, los van a ir a tirar allí. Todavía no podemos recibir a ninguno porque se van a escapar y nosotros, sólo estamos yendo a trabajar", aclaró. Su preocupación no obstante "es poder terminar todo lo antes posible".

Sobre la situación de los perros que asistía comentó que "me traje todos los que estaban en el Camping de Rivadavia. Eran 6 y 3 ya tienen hogar. Además, tengo a una perra, Rabina, que vivía en la puerta del autódromo y a Benito, un viejucho con TVT que nadie aún quiere llevarse. Con ellos, tanto como con los perros y gatos que reciba en el hogar, haremos un trato y seguimiento responsable. Son tantos los animales que abandonan que sólo podemos ofrecer tránsito por un tiempo determinado. Por supuesto que no van a volver a la calle. Tienen que ser adoptados y la búsqueda de familia será por parte de quien lo lleve y nuestra".

El hogar llevará el nombre de Tronquito, uno de los perros que rescató Cecilia y se aferró a la vida tras ser víctima de abandono y maltrato, situaciones que lo dejaron en condición de discapacidad. "Me hizo tan feliz y la gente lo recuerda tanto. Él amaba la vida; era terrible y se hizo amar por muchas personas que aún lo recuerdan. Él es el alma de este proyecto".

Para donaciones, se pueden comunicar al 264-5472761 o colaborar con dinero por CBU 0170381640000000295518 o por Mercado Pago también al 264-5472761.

.