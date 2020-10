Confirmaron que son 10 los empleados de comercio que tienen coronavirus en San Juan

viernes, 16 de octubre de 2020 10:25

Tras la confirmaron de que en el comercio sanjuanino se registraron casos positivos de coronavirus, desde el Sindicato Empleados de Comercio detallaron la cantidad que hasta el momento se registra y lo que se hace de la trazabilidad en los contagios.

Al respecto, la secretaria general, Mirna Moral, dijo que en su mayoría son jóvenes y que presentan síntomas leves. "En este momento ya tenemos 10 casos positivos de diferentes empresas, además de varias personas que han sido contactos estrechos, podemos hablar de 30 más que no están trabajando por esa condición. En uno de los comercios se dieron dos casos positivos, uno hace quince días atrás y se ve que alguien de ahí se contagió por lo que tenemos el segundo, se trata de un supermercado", aseguró en diálogo con Radio AM 1020.

En esta situación, la Secretaria avanzó sobre el detalle y confirmó que los 10 casos que se registran pertenecen a un supermercado ubicado sobre calle Ignacio de la Rosa, en Rivadavia; el Hiper Libertad y el resto están todos en el microcentro. "Se trata de todas personas jóvenes, por lo que el estado de salud no ve comprometido, cursan la actividad con pequeños síntomas", afirmó.

Respecto al estudio para saber cómo se contagiaron, Moral indicó que se trata de contactos estrechos de familiares positivos. "Hasta el momento no nos enteramos de alguien que no teniendo contacto estrecho con algún familiar o conocido se haya contagiado. Nos preocupa que en algunos casos les comunicaron que no tenían que decir absolutamente nada. En otros casos tuvimos que actuar para que desinfecten el comercio".

Ante el diagnóstico confirmado, se estableció que los empresarios deben otorgar licencias para el aislamiento hasta 7 días hasta que se tenga certeza del estado de salud del trabajador y garantizar que no hubo contagios.

"Uno de los que fue la parte gerencial, directamente cerró los tres pequeños negocios, y hoy ni siquiera lo iban a abrir si los empleados no llevaban el certificado que les había dado negativo el hisopado. No todos actúan de la misma forma, hasta el momento la mayoría dio la comunicación y realizó el resguardo de los empleados para no terminar en el cierre del local", finalizó.