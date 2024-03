Cierre de ENACOM: custodian la oficina en San Juan y hay incertidumbre en empleados

jueves, 28 de marzo de 2024 09:42

El Gobierno nacional dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom), por lo que se estiman que se sumarán unos 500 despidos al recorte que la administración del presidente Javier Milei encara en organismos nacionales.

De acuerdo a la resolución, los cierres se darán a partir de próximo 1 de abril y se establecerá un "período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales". En tanto, se definió que habrá "una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo", dice la normativa oficial.

Ante ello, este jueves feriado, llamó la atención la custodia de la Policía Federal en la puerta del organismo que en San Juan está ubicado en avenida Rioja, entre Mitre e Ignacio de la Roza, en Capital.

Desde temprano, efectivos de la Policía Federal no permiten ingresos a ENACOM. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Daniel Solar, empleado de ENACOM, señaló en radio Sarmiento que trabajaron con normalidad hasta este miércoles y no les han notificado cómo seguirá su situación.

"El cierre operativo es por 60 días y el trabajo de inventario se hará en los próximos 30 días. En la provincia de San Juan son dos compañeros que van a tener que hacer ese trabajo. El resto no sabemos; no nos han dicho nada. Por lo general, las comunicaciones son por el mail laboral. Hoy, nadie intentó ir a la delegación pero no sabemos qué va a pasar el miércoles. Ese día, en teoría, estaremos presentes ahí a las 8 de la mañana a ver qué es lo que nos dicen, quién puede ingresar, quién no o si es que va a haber un listado de gente que podrá ingresar o no. No nos han hablado de despido. Todo lo que hay son rumores", dijo.

Destacó que, cuando se conoció la noticia, se comunicaron por WhatsApp para intercambiar novedades que les llegaban por los medios de comunicación.

Acerca de las críticas por el funcionamiento de ENACOM, expresó que "los grupos empresarios presionaron para que no estuviera en vigencia el ENACOM. Entonces, se fue descalificando y se fueron limitando sus funciones a través de presentaciones en la justicia. Y la justicia fue frenando la aplicación de la ley de medios. Entonces fueron limitando el trabajo. Había muchas presiones para la aplicación de la ley de Medios. Por lo tanto, fueron socavando a las dos leyes de creación del AFTIC y AFSCA, a tal punto que terminamos atendiendo teléfonos. Por los reclamos, la gente nos llama porque este es un organismo de contralor".

En ello, detalló que ENACOM en San Juan se encarga de controlar la prestación del servicio de internet, de telefonía celular, telefonía fija y radio operadores, como los equipos que se usan en minería.

Solar explicó que ENACOM tiene 11 empleados, entre planta permanente y contratados. Todos cumplían una función: "Por ejemplo, somos cuatro fiscalizadores, tres abogados y cuatro personas destinadas para atención al público. Muy pocos saben que San Juan estuvo resolviendo situaciones y expedientes de provincias como Rosario, como Córdoba, Tierra del Fuego porque no había abogados en esas delegaciones, o estaban tan saturados de expedientes que se los enviaban a San Juan. Por ello, la provincia, en fiscalización, que estaba entre las tres primeras a nivel nacional".