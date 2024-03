Precios no exhibidos y alimentos vencidos: agudizan controles en Semana Santa en comercios sanjuaninos

jueves, 28 de marzo de 2024 08:00

A partir de denuncias y con operativos de controles regulares, Defensa al Consumidor detectó dos constantes faltas en comercios y supermercados. Una de ellas pueden comprometer el estado de salud de la persona y por ello, se están aplicando sanciones.

"Nuestros inspectores han detectado que no se exhiben los precios en todos los productos o los más demandados. Esta es una obligación legal que deben cumplir los comercios ya que eso permite al cliente elegir qué producto quiere llevar y a qué precio. además ese valor tiene que coincidir con lo que le cobran en caja", destacó Fabiana Carrizo, al frente de Defensa al Consumidor a Diario La Provincia SJ.

Los controles se mantendrán en estos días de afluencia turística por el fin de semana XXL. "Si bien ya se cumplió y se cumple con informar a comerciantes y a las cámaras de comercio, se aplicarán multas que parten del valor de una canasta básica. Nosotros vamos a estar del lado del consumidor", dijo.

En ello, resaltó que hay denuncias por ofertas engañosas en las que se venden productos vencidos. "Nos llamó la atención que en ello hay bebidas, sobre todo gaseosas. Se trata de un producto sobre el que generalmente no se chequea la fecha de vencimiento. Ante esto, se procede a labrar actas ya que se pone en riesgo la salud del cliente. Lo mismo pasa con otro productos perecederos como lácteos.

"Pedimos a la gente que denuncie. Ahora es posible hacerlo por CIDI y muy pronto, implementaremos los libros de reclamos en los comercios para que los consumidores registren su reclamo. Además, pueden llamar al al 0800-333-33366", detalló. Y sumó: "nosotros no controlamos precios; eso es algo que no hacemos porque no hay valores de referencia. Pero sí tomamos denuncias y actuamos por maniobras como cobro de extra por pago con tarjeta de débito o con crédito en una sola cuota".