Tribunal Electoral: "Los inconvenientes están previstos"

domingo, 14 de mayo de 2023 09:03

Miles de sanjuaninos asisten este domingo a las urnas para elegir a sus candidatos. Pese a que hubo algunas demoras en el inicio de algunas mesas, desde el Tribunal Electoral aseguraron que trabajan con previsión para poder hacerle frente a los inconvenientes.

"En este momento hay un gran equipo de trabajo chequeando que las autoridades estén, al igual que los delegados y el personal de correos. Es arduo el trabajo y hay muchos inconvenientes que están previstos. Nos encargaremos de aquellos que necesitan de nuestra inmediata intervención y trabajaremos con el resto durante la semana", manifestó Adriana García Nieto a Radio Sarmiento.

Este sábado, se informó que cambiaba de sede a un grupo de votantes de La Bebida. Quienes usualmente sufragan en la escuela de Capacitación Laboral Rodríguez y Olmos, deben asistir a la escuela EPET N° 6.

"En el día de ayer, cuando el correo asistió a una de las escuelas y no estaba en condiciones edilicias, tanto el Ministerio de Educación, como la policía de San Juan, con el personal del Tribunal Electoral buscaron una alternativa que era más fácil. Realmente no se podían establecer las once mesas que estaban previstas, por eso se buscó una alternativa", agregó García Nieto.