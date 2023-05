Roberto Gattoni: "no creo que la Corte se demore en resolver"

domingo, 14 de mayo de 2023 13:29

Este domingo, Roberto Gattoni, el segundo al mando de la provincia, asistió a la Escuela Técnica de Capacitación Laboral “Obreros del Porvenir” para sufragar.

"Al haber sido suspendida la elección de Gobernador, la elección de Intendente se vuelve trascendente. Estamos eligiendo a la primera administración cerca del vecino", aseguró.

Por otra parte, reiteró su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. "Creo que la mayor molestia fue el momento en el que se comunicó la suspensión. Afectó a todos por igual a todos los candidatos que hicieron un gran esfuerzo económico, personal, humano y logístico. Esperemos que pronto la Corte se expida y tengamos fecha para elección de gobernador. Creo que todas las fuerzas hemos convocado a votar masivamente a la ciudadanos y eso es muy importante".

"Estimo que la Corte no se va a demorar mucho tiempo en resolver, porque además hay aprovechar que la campaña está hecha para que no sea una nueva campaña, una cosa que desgasta fundamentalmente a los ciudadanos. La Corte no tiene plazos, pero deberíamos tener el sentido común el entendimiento de que si esto se alarga demasiado en el tiempo también genera el hartazgo en la gente", sentenció Gattoni.