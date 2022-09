Paritarias: los gremios docentes, con la mira en el equilibrio entre salarios e inflación

jueves, 1 de septiembre de 2022 15:07

Este jueves se conoció la fecha de la convocatoria del gobierno sanjuaninos a sindicatos y gremios para revisar el acuerdo paritario salarial. En ese sentido, desde UDAP y UDA, dos de los gremios que representan a los docentes han compartido sus expectativas ante la escalada inflacionaria.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, apuntó en radio AM1020 que "cuando cerrábamos la negociación colectiva habíamos fijado septiembre como mes de un nuevo acercamiento para el debate salarial. En los últimos días habíamos insistido en ello porque creemos que esta convocatoria es necesaria en relación a las políticas económicas que se vienen y el impacto en los salarios. También hay otros temas que tenemos que seguir evaluando en nuestro ámbito".

Señaló que el índice inflacionario de agosto "permitirá sentarnos a negociar con los números de la evolución inflacionaria que se viene dando desde enero y con ello, hacer una proyección a diciembre. Creo que la convocatoria es oportuna".

Sobre la posibilidad o no de pedir una cláusula gatillo dijo que "siempre hemos pedido ganarle a la inflación en unos cuantos puntos, si hablamos de recomposición salarial. La cláusula generaría ese equilibrio entre inflación- salario. Es un tema a discutir; o a plantear".

Por su parte, Roberto Rosa, secretario general de UDA, coincidió en que "no queremos que el salario pierda frente a la inflación pero esto, a veces, esto no alcanza. Es que si bien es cierto hemos tenido una actualización del 65% anual y todavía no alcanzamos esos valores, los precios de las góndolas, de la atención de la salud y los valores de los combustibles, impuestos y servicios no permiten que el salario de bolsillo le alcance a los docentes y a los trabajadores. Esperamos la reunión con muchísima expectativa".

En un comunicado, se conoció este jueves formalmente la convocatoria. "El Gobierno de San Juan, en respuesta a su compromiso asumido y a pedido formal de los gremios de la provincia de San Juan, convoca a los Sres. secretarios generales de los sindicatos que representan a los distintos sectores de la administración pública (UPCN, ATE, UDAP, UDA, AMET, Sindicato Médico, Asprosa, ATSA, Soeme, Sitraviap) para el próximo 14 de septiembre, a las 17.00 horas, en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas", expresó el mensaje.

El encuentro se fijó tras la publicación por parte del Indec del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de agosto. "Cabe señalar que, en lo que va del año, el salario de los trabajadores del Estado provincial registró una suba acumulada del 65%, siendo este superior al último índice de inflación acumulado que alcanzó el 46,2%", marcaron.