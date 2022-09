Enzo Cornejo sobre denuncia por presunto enriquecimiento ilícito: "no tengo nada que esconder"

jueves, 1 de septiembre de 2022 11:31

Este jueves, se conoció que ingresó una denuncia contra el diputado provincial y jefe del Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo por presunto enriquecimiento ilícito. Ingresó a la UFI Delitos Especiales y se hace un pedido de justificación por adquisiciones de bienes por alto valor, entre otros.

El diputado provincial, Enzo Cornejo destacó al respecto en conferencia de prensa que "es una denuncia totalmente falsa; es una mentira. Soy uno de los autores de "Ficha limpia" porque creo en la justicia. Lamento que personajes de la vieja política con formas de la vieja polótica no permitan pensar diferente. Hoy me llegan estos trascendidos porque no he sido notificado de nada. Creo en la Justicia.

Vivo en Zonda. Siempre mostré dónde vivo. Hablan de mi casa, dónde compré el lote, dónde la construí, dónde trabajaba. El año pasado también sufrí denuncias. Cada vez que vienen autoridades nacionales, teníamos estas situaciones de falsas denuncias y seguimos con los mismos métodos. No tengo miedo ni nada que esconder.

"Seguiremos construyendo desde la buena fe y la honestidad que nos caracteriza. Me preocupa mi familia y que el hecho de pensar diferente atraiga estas prácticas de la vieja política. Confiamos en que podemos hacer una provincia y un país diferente", agregó.