Sergio Uñac: "esta fue una campaña limpia, tranquila y con propuestas"

domingo, 12 de septiembre de 2021 11:28

El gobernador Sergio Uñac llegó hasta el colegio Froilán Ferrero, en Pocito, para emitir sufragio junto a uno de sus hijos y se mostró confiado en lograr un buen porcentaje de participación en las elecciones PASO en San Juan.

"Lamentamos el viento Zonda en esta jornada pero esperamos que haya nevadas en alta Cordillera, lo que sería bueno", dijo el mandatario a la prensa. "Esperamos que todos los sanjuaninos se puedan expresar en un momento distinto. He conversado con los intendentes y con los presidentes de junta y las elecciones se desarrollan con absoluta normalidad. No hubo una sola denuncia aunque hay demoras en la cola; pero eso es algo del protocolo y por seguridad", expresó.

Insistió en que "prevemos que esta será una jornada tranquila desde lo electoral, al menos en cuanto a la afluencia de gente. Aún no hay mucha participación en la mañana pero esperamos que mejore. En los departamentos alejados, me informaron que hay bastante participación y en el resto, aún es dispar".

Uñac marcó que pasará parte del domingo en su casa y luego en el bunker o en el partido. "No habrá convocatoria en el partido y cualquiera sea el resultado, la mejor forma de festejar, más allá del resultado, es en su propia casa. Seguramente, habrá un mensaje de los referentes de cada partido o frente que no debe implicar juntar mucha gente porque no se cumpliría con los protocolos. Hay que evitar los festejos masivos".

En un balance, dijo que "esta fue una campaña limpia, tranquila, con propuestas y hemos escuchado a los vecinos. La mejor manera es expresarse este domingo. Esta es una elección distinta y aguardamos una participación buena, pese a los inconvenientes del viento".

El gobernador destacó que la provincia en esta pandemia "obtuvo buenos lugares a nivel nacional en lo sanitario, lo económico, los protocolos y por eso, las actividades son casi normales. Vale la pena reconocer lo que hemos hecho los sanjuaninos aunque la pandemia nos ha dolido a todos".