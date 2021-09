Allende: "estamos convencidos que la concurrencia a votar será importante"

domingo, 12 de septiembre de 2021 08:52

El precandidato que encabeza la lista del "Frente de Todos", Walberto Allende llegó a la escuela "Granaderos de San Martín", en el departamento 9 de Julio, a poco de comenzar la jornada electoral.

En diálogo con los medios de prensa, destacó que "nos tocó un viento Zonda para hacer todavía más particular una campaña atípica y en pandemia. Estamos convencidos que la concurrencia será importante y temprano, más por el tiempo. Y en los departamentos alejados se da que llegan personas que viven en otros lugares y aprovechan para encontrarse con su familia".

Allende marcó que hubo demora en la apertura de algunas mesas y confió que "se irá normalizando. Hay escuelas en las que los fiscales no podían ingresar hasta las 8 hs. y en otros, sí se los dejó preparar todo antes del acto electoral".

El precandidato contó que tras emitir voto "recorreré las escuelas de 9 de Julio y después iré a Caucete, Santa Lucía, Capital, Rivadavia y nos encontraremos con el gobernador en algún momento de la jornada. También, iré a almorzar con mi mamá, algo que no dejaré pasar. A las 18:30 hs. esperaremos en Casa de Gobierno los primeros resultados que se vayan conociendo".

Y agregó, "les digo a los sanjuaninos que concurran a votar; que es un día importante para Argentina y San Juan. Y que mañana nos encuentre a los sanjuaninos tirando para el mismo lado que San Juan y Argentina nos necesita así".

Allende contó que se despertó a las 5 de la mañana, con la ansiedad que le genera esta instancia electoral y una hora después ya estaba hablando por teléfono con representantes del partido en departamentos alejados para conocer detalles de la organización de cara a esta jornada. "A los de 9 de Julio, los desperté temprano", confesó.

"Anoche a última hora hablé con el gobernador Uñac y tengo una campera que me regaló. En realidad, me la prestó y no se la devolví", dijo entre risas.

También se refirió al estado del tiempo, que se convirtió en otro protagonista del domingo: "anoche estuvo muy fuerte pero esperamos que pare un poco para que no perjudique el ingreso a las escuelas o el servicio de electricidad, por el peligro que caigan ramas. Esperemos que sea una jornada importante en San Juan y en el país"