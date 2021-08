La CGT San Juan, crítica con UIA por vacunación obligatoria: "es una posición déspota"

miércoles, 11 de agosto de 2021 10:43

El presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, comunicó este martes que la Junta Directiva de la entidad tomó la decisión de avanzar en un petitorio al Ministerio de Trabajo para penalizar con el no pago de salarios a los trabajadores que no estén vacunados contra coronavirus. "El que no quisiera vacunarse, no podrá ingresar a trabajar", expresó

Eduardo Cabello, referente de la CGT en San Juan, destacó en rueda de prensa que "me sorprende viniendo de un hombre que viene de las leyes manifiesto eso sabiendo que aún no hay nada que obligue a la gente a vacunarse. Si lo vemos desde el lado práctico, en el que necesitamos que haya trabajadores y la industria empiece a producir, podría ser entendible. Me parece una posición déspota ya que los trabajadores hacen todo lo que puedan y cuidan su salud y por supuesto, cumplen con los decretos vigentes nacionales".

Destacó que "los trabajadores no quieren estar enfermos ni mucho menos perder su fuente de trabajo y se han anotado para vacunarse. Si los obligan a vacunarse porque si no pierden el trabajo, ¿dónde queda la ley de Contrato de Trabajo? Estos comentarios no están a la altura y ojalá no se una muestra de ideología".

Según Cabello, más del 80% de empleados del rubro de la construcción están vacunados y que "hay un sector resistente y que los delegados abordan para sacar dudas y destacar beneficios. De a poco se hace concientización".

Sobre cómo está el panorama laboral en los distintos sectores, "se va moviendo nuestra industria y la textil, de a poco va. Además, con la apertura que se va dando va recuperándose la industria gastronómica que era una de las más golpeadas. Vamos recuperando las actividades y gracias al avance de la vacunación, se va recuperando la economía".