Cuál es la variante de coronavirus que se destaca en muestreos en San Juan

San Juan envía regularmente muestras al Instituto Malbrán para conocer a qué variantes de coronavirus pertenece y que, por ende, tienen presencia en la provincia. Entre junio y julio fue ganando predominancia una de ellas. Por otra parte, no se ha confirmado que haya ingresado la variante Delta.

El jefe de Bioquímica de Salud Pública, Raúl Vallejos destacó a Diario La Provincia SJ que "somos parte de un programa de vigilancia genómica al que se envía un cupo de 15 muestras, cada vez que se nos habilita, y desde abril hasta julio hemos entregado 60 muestras. Mientras que, por otra parte, se enviaron muestras de viajeros que llegan del exterior, contagios postvacunales, reinfecciones y también de personas fallecidas. En total, entre ambas líneas, se mandaron 80. Por mes son 20 muestras, aproximadamente".

Marcó que sobre los resultados, de esas muestras a las que el profesional precisó que "no son representativas en relación a la población total de San Juan por su bajo número", eran en su mayoría no clasificables en ninguna variante de COVID por ello no tienen nombre. Le seguían la Alfa (Británica), la Gamma (Brasil) y Lambda (o Andina).

"En el mes de junio, tuvieron mayor presencia la Gamma y la Lambda pero en julio, predominó la Lambda. Esta es de consideración ya que se caracteriza por ser más transmisible y contagiosa; no como la Delta pero debemos estar atentos a ella porque genera más casos", detalló. Y agregó que "hay que proseguir con la vacunación y seguir con los cuidados para evitar los contagios; hay que cortar la cadena de transmisibilidad. Además, es importante que trabajemos para demorar la llegada de la variante Delta que causó preocupación mundial".

Sobre el caso del sanjuanino que llegó del exterior y al que se le detectó coronavirus en su día 7 de aislamiento señaló que "la carga viral de la muestra enviada al Instituto Malbrán era muy baja ya que confirmamos que estaba transitando la última etapa de la enfermedad. Es por eso que es probable que no tengamos resultados concluyentes porque no cumple con los parámetros de análisis". Destacó que su último hisopado dio negativo de la enfermedad.

La variante lambda se identificó por primera vez en Perú en diciembre. La Organización Mundial de la Salud la designó con un grado más bajo de alerta, es decir como una "variante de interés". También conocida como Andina o peruana, tiene mayor capacidad de transmisión que las otras variantes como la Gamma o la Alfa.

No obstante, los estudios sugieren que las vacunas actualmente disponibles siguen siendo protectoras.