Sanjuanina sufrió una manifestación en la puerta de su casa: "no soy rica, soy igual que ellos"

martes, 15 de septiembre de 2020 19:39

Este martes, una sanjuanina tuvo una manifestación frente a su casa en protesta por las marchas en las que ella participó con el grupo Ciudadanos Autoconvocados Independientes. La mujer, que aclaró que lo que vivió no fue un escrache porque ella no es funcionaria, se llama Belén Varela y es psicóloga.

"Esta mañana amanecimos con ruidos de tambores, poco antes de las 9. Estaba con mis hijos que se despertaron asustados. Había cerca de 40 piqueteros en la puerta tocando tambores, cantando y gritando. Salí pero no sabía como reaccionar; no es la primera vez que hacen eso. Salí filmando y preguntándoles qué hacían acá y ninguno sabía. Me dijeron que hablara con el puntero político que los había llevado. Me responde que estaba ahí porque por 'culpa de los ricos, el país está como está", expresó Varela en Radio Mitre con Alfredo Leuco.

Varela expresó que decidió registrar toda la situación en la que se ve a personas con redoblantes, con gorros, capuchas y barbijos: "les dije que "no soy ninguna rica; que estoy igual que ellos y que la verdadera grieta no está entre los que somos del pueblo sino que está la casta política y los que trabajamos. Yo pertenezco a los Ciudadanos Autoconvocados que lo único que queremos es que se termine la corrupción y que haya fuentes de trabajo para que ellos tengan una vida digna. Que puedan elegir qué mercadería, marca y dónde comprarla".

Gravísimo. Esto pasa ahora en Argentina. Como los "colectivos" chavistas, en San Juan mandan un piquete civil a acosar en su casa a una vecina autoconvocada opositora al gobierno. pic.twitter.com/81aPuDXXFo — Javier Navia (@javiernavia) September 15, 2020

Detalló que en su intercambio con el puntero hubo cruces sin conciliación."Vos vivís acá y nosotros tenemos que vivir en la villa", me retrucó. Les conté que yo tuve que pagar 20 años un alquiler. "Vos sos rica y podés pagar alquiler"; a lo que respondí: "yo trabajo". Me dice: "podés vivir bien porque has estudiado". Les expresé que aprovechen la escuela y la universidad pública; que salgan de la esclavitud".

Eso causó la reacción de los manifestantes, según Varela: "Esta nos está tratando de ignorantes, esta negra de m.... El puntero político incentivaba al odio porque a los otros, cuando les hablé y miré a los ojos, y expliqué lo que queremos los autoconvocados me pidieron disculpas y hasta dejaron de hacer ruido. Metía cizaña".

La mujer expresó que el hombre señalado como el puntero "me insultó, me manoteó el teléfono. Fue una cosa casi psicótica y no se los rebatís con nada. Decían que le había pegado a un hijo porque le reclamé que me manoteó un teléfono. Yo serían incapaz de hacer eso"

La profesional destacó que quedó viuda una semana antes que naciera su hijo menor que ahora tiene un año y no dudó en salir a protegerlos. "Soy la leona que los defiende. Vi una invasión a una casa. No me escracharon porque no soy funcionaria. Soy una ciudadana común que aporta con sus impuestos y lo que estamos haciendo es pedir transparencia pública, qué se hace con el dinero de nuestros impuestos. Esto no fue un escrache; fue un apriete mafioso. Esto colmó la gota. El domingo lo hicieron pero no estaba; estaba con mis padres pero los vecinos filmaron y sacaron fotos. Hoy fueron a la casa de mis padres también para no escaparle".

Además, criticó que la policía cortó las calles por la manifestación "para que ellos estuvieran lo más cómodos. Y en nuestros banderazos, que cantamos el Himno, la policía nos tira los miguelitos".

Con el patrocinio de Miguel Arancibia, la mujer fue a radicar la denuncia a la Central de Policía "caminando y acompañada, porque tiraron miguelitos en la calle".