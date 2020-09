Uñac sobre el escrache a una sanjuanina: "no nos sirve como provincia"

miércoles, 16 de septiembre de 2020 08:42

El gobernador Sergio Uñac fue consultado sobre la manifestación y escrache frente a la casa de Belén Varela, integrante de Ciudadanos Independientes de San Juan. La tensa situación se registró en Capital y tuvo repercusión nacional; además coincidió con la visita del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con radio Sarmiento manifestó que "repudio este tipo de actos y apoyo la decisión del intendente de Capital, Emilio Baistrocchi de denunciar penalmente estas situaciones. Creo que San Juan es otra cosa, podemos pensar distinto y no estamos acostumbrados a esto".

Agregó que "hay canales de diálogo y de discusión como las elecciones o el mismo Acuerdo San Juan. Estos actos no construyen como sociedad y no nos sirven como provincia ni proyecto social. El respeto tiene que ser un denominador común. Nos tenemos que encontrar y no desencontrar".

El caso

Este martes, una sanjuanina tuvo una manifestación frente a su casa en protesta por las marchas en las que ella participó con el grupo Ciudadanos Autoconvocados Independientes. La mujer, que aclaró que lo que vivió no fue un escrache porque ella no es funcionaria, se llama Belén Varela y es psicóloga.

"Esta mañana amanecimos con ruidos de tambores, poco antes de las 9. Estaba con mis hijos que se despertaron asustados. Había cerca de 40 piqueteros en la puerta tocando tambores, cantando y gritando. Salí pero no sabía como reaccionar; no es la primera vez que hacen eso. Salí filmando y preguntándoles qué hacían acá y ninguno sabía. Me dijeron que hablara con el puntero político que los había llevado. Me responde que estaba ahí porque por 'culpa de los ricos, el país está como está", expresó Varela en Radio Mitre con Alfredo Leuco.

La mujer expresó que el hombre señalado como el puntero "me insultó, me manoteó el teléfono. Fue una cosa casi psicótica y no se los rebatís con nada. Decían que le había pegado a un hijo porque le reclamé que me manoteó un teléfono. Yo serían incapaz de hacer eso"

La profesional destacó que quedó viuda una semana antes que naciera su hijo menor que ahora tiene un año y no dudó en salir a protegerlos. "Soy la leona que los defiende. Vi una invasión a una casa. No me escracharon porque no soy funcionaria. Soy una ciudadana común que aporta con sus impuestos y lo que estamos haciendo es pedir transparencia pública, qué se hace con el dinero de nuestros impuestos. Esto no fue un escrache; fue un apriete mafioso. Esto colmó la gota. El domingo lo hicieron pero no estaba; estaba con mis padres pero los vecinos filmaron y sacaron fotos. Hoy fueron a la casa de mis padres también para no escaparle".