Amenaza de bomba: el detenido pasará un mes en el penal y buscarán más personas vinculadas al hecho

Este lunes, el hombre que fue detenido como presunto autor de las amenazas telefónicas de bomba al Centro Cívico, Tribunales y el Centro de Salud Baez Laspiur, estuvo sentado ante el juez de Garantías. Si bien la audiencia estaba prevista para las 10 de la mañana, la misma se demoró y comenzó promediando las 11.

En la ocasión, Eduardo Bazan (65) escuchó los audios que se emitieron en la sala 6 y se limitó a decir que él es inocente. Al hombre se le imputan los delitos de “Intimidación Pública" (art. 211 del C.P.) en perjuicio del Orden Público y "Coacción".

En este contexto, la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Delitos Genéricos, resaltó que en el lugar donde se lo detuvo, se encontraron 11 dispositivos electrónicos de telefonía y 13 chips, un número muy alto y que genera sospechas. Además el celular desde el que hizo las llamadas el viernes en la mañana había sido obtenido la noche anterior, lo que no se sabe si por robo o porque alguien se lo dio. En función de esto, Pringles pidió un año para que se desarrolle la investigación penal preparatoria.

Por su parte, el abogado defensor de Bazán señaló que este hombre es inocente y pidió su libertad. Ante este escenario, el juez de Garantías dispuso un mes de detención mientras avanza la investigación. De la mano de esto, se dispuso que sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

"No en cualquier casa tenés ese modo de vivir y de comunicarte con una gran cantidad de chip prepagos. Toda esta prueba será materia de investigación y luego podremos ir cerrando la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal. Hoy lo tenemos como sospechoso", explicó Pringles en rueda de prensa tras la audiencia.

Por otro lado, se tratará de determinar si hay más personas vinculadas. "Tenemos una lista de personas a citar en lo inmediato, algunas con declaraciones espontáneas y otras con declaraciones testimoniales pero en lo inmediato porque el mismo dispositivo ha sido utilizado instantes antes u horas antes por otras personas", explicó aclarando que no se sabe si el celular que obtuvo Bazán el día anterior fue usado con otro fin.

"Nosotros estamos pensando que no es solamente una situación aleatoria de alguien enojado con la justicia. Si escuchamos que uno de los audios tiene que ver con que no le dan respuestas en las UFIs, llamativamente este señor ha estado toda la semana cuestionando situaciones parecidas en mi Unidad Fiscal, en donde yo lo estaba atendiendo. Entendemos que puede haber algo distinto, por eso las medidas urgentes son trabajar con los nombres que nos han aparecido para conocer la vinculación o no en relación a estos hechos", detalló la fiscal.