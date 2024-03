Para el abogado del detenido por amenaza de bomba, su defendido es inocente

lunes, 25 de marzo de 2024 13:05

El abogado Jorge Luis Gil señaló que su defendido, Eduardo Bazán, es inocente en el delito que se le imputa por amenazas de bomba a tres edificios públicos: Centro Cívico, Tribunales y Centro de Salud Baez Laspiur. El representante apuntó también a un vecino de Bazán a quien consideró que hizo una falsa denuncia.

Con respecto al vecino, señaló que tiene "un mayor nivel económico, y por ahí quien tiene mayor capacidad, tiene la capacidad de hacer falsas denuncias, sobre todo lo que es ciberdelito". Sin embargo, sobre la gran cantidad de dispositivos telefónicos con los que contaba Bazán en su casa, prefirió sacarle mérito. Vale destacar que el detenido tenía 11 celulares y 13 chips, algunos rotos.

"No es delito tener chip. Él es un trabajador normal, o sea, yo no veo razón para que él haga ese delito", consideró Gil en rueda de prensa. Luego destacó que para él, su defendido es lo que se suele llamar "perejil", una persona buscada al azar y detenida sin fundamentos ni vínculos.

"En estos casos siempre se busca a alguien rápidamente para quien acusar. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva porque, personalmente, por una cuestión de reflexión de vida, una cosa es hacer justicia y otra cosa es hacer daño. Yo creo que este hombre no se va a dar a la fuga simplemente porque no tiene más plata. No va a interferir en el proceso", consideró Gil.

Luego agregó: "he hablado con él y es un humilde trabajador. Para hacer este tipo de delitos, tiene que tener plata, lectura, conocimiento, título. No lo veo". Además consideró que la voz de la persona que hizo la denuncia podría no ser de él: "No, no coincide y aparte se puede simular la voz. Simplemente usted se tapa la nariz y ya le cambia el tono de voz".