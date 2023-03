Irá más de 37 años al penal por el violento robo a un remisero: "Quedate quieto, sino te mato"

viernes, 31 de marzo de 2023 17:15

Este viernes en Flagrancia, dos hombres fueron condenados por el violento asalto a un remisero en el que lo amenazaron de muerte con un arma de fuego, y uno de ellos recibió una durísima condena.

Fuentes judiciales informaron que el hecho de inseguridad se produjo el pasado sábado a las 9, cuando dos sujetos subieron a un remis de la empresa Remis Oeste, en calle Guayaquil y Vidart, Rawson, con destino a Villa Santa Anita, Rivadavia.

Una vez que llegan a la calle Catamarca, le pidieron al chofer que detenga la marcha y fue allí que uno de los sujetos lo tomó con el antebrazo desde el asiento de atrás y con la otra mano le apuntó con un arma de fuego tipo revólver en el cuello. En ese momento, el malviviente le dijo: "Quedate quietito, dame todo lo que tenes sino te mato, cortita. No me mires a la cara, no lo mires a el".

El otro sujeto comenzó a guardar en una mochila tipo deportiva varios objetos del damnificado, entre ellos una riñonera color negra con $500, documentos personales, un par de zapatillas marca Adidas y un celular Samsung A 10 y las llaves del remis.

Posteriormente, se bajaron del remis y se dieron a la fuga, previo exigirle al remisero que se quedara agachado en el asiento y no los mirara. Cuando cerraron las puertas del rodado, el damnificado se incorporó y observó que los sujetos iban por calle Catamarca hacia calle Guemes, perdiéndolos de vista después de perseguirlos por 200 metros.

En el lugar del hecho quedó el remis estacionado, y el chofer pidió ayuda a vecina y dio aviso al 911, describiendo características físicas y de vestimenta de los autores del robo. Tras la intervención de personal policial, por la aplicación Taxi Nube se logró rastrear el teléfono en calle San Luis y Guemes.

Por su parte, personal de Cisem advirtió que en un domicilio de calle San Luis habían dos sujetos en el fondo de una vivienda y los mismos portaban objetos habidos en un hecho ilícito. Personal policial ingresó al domicilio y en el fondo sorprendieron a los dos sujetos, quienes huyeron ante su presencia y lograron aprehenderlos en el domicilio colindante después de una breve persecución.

En manos de uno de los hombres, se encontró un arma de fuego en el interior de una riñonera sustraída al damnificado. El otro aprehendido. La billetera del damnificado, junto a documentación, fue encontrada en el interior de un horno de barro con fuego encendido del domicilio en cuyo fondo se escondían, impidiendo el personal policial que se destruyera en su totalidad por efecto del fuego.

En este marco y tras la investigación de los hechos, uno de los detenidos de apellido Herrera, fue condenado a una pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo. Sin embargo, por unificación de penas con una condena anterior de 29 años y 2 meses, totalizó una pena única de 37 años y 2 meses de prisión efectiva.

El segundo detenido de apellido Guajardo, fue condenado a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Encubrimiento. En este marco, se investiga si hubo la participación de una tercera persona.