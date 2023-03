"Pudo ser una tragedia": habló el jinete que fue atacado a rebencazos en Difunta Correa

martes, 28 de marzo de 2023 10:10

Una persecución de un jinete a caballo a uno que corría y el ataque a rebencazos fue un episodio que empañó a la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que movilizó a cientos de gauchos el fin de semana. Como consecuencia del hecho, un hombre terminó hospitalizado y contó este martes que se salvó de milagro, ya que cayó a una cuneta pero por poco no se estrelló contra el cordón. Ya recuperado, contó qué fue lo que desencadenó el violento hecho.

Astudillo habló en radio Sarmiento y contó que el grupo que lo atacó estaba molestando a sus sobrinas, que eran parte de la cabalgata. "El problema es que estos muchachos venían tomando de más (alcohol) y en las filas ya venían molestando a la gente. Unos de ellos empezaron a chocar y empujar a mis tres sobrinas, que tienen 11 y 12 años y a caballo, iban a cumplir una promesa. Se las llevaban por delante y querían tirarlas al piso. Lo hicieron tres veces: a la primera, les advertí de buena manera (que dejaran de empujar), la segunda con un tono más fuerte y a la tercera, ya empezamos a discutir con insultos", relató el integrante de la agrupación "El Cencerro".

El jinete agredido contó que, tras ello, con sus sobrinas decidieron adelantarse en la cabalgata para que no los molestaran más. Pero al llegar a Caucete, otra vez hubo enfrentamientos. Además, reconoció que conoce al grupo porque se encuentran en las jineteadas: "siempre los he saludado a los de la agrupación Martina Chapanay; ellos son de Santa Lucía", dijo.

Al llegar a Caucete, explicó que los grupos daban una vuelta completa "para que nos viera la gente que estaba allí. Como nostros veníamos adelante y ellos, mucho más atrás, no dieron la vuelta completa. Se cruzaron de carril y nos esperaron. Allí, primero se encuentran con mi cuñado, papá de las chicas. Lo bajaron para agredirlo y decido meterme en el medio. Al hacer eso, me pegan un rebencazo en la cabeza y me caigo de la yegua en la que andaba. En el piso, los veo a mis sobrinos que empiezan a correr y yo los sigo. El que me pegó, también salió tras ellos".

Astudillo señaló que se incorporó y salió corriendo para reunir a sus sobrinos en un solo lugar. "Cuando salgo corriendo, viene este jinete y de atrás, me choca con el caballo y me da un talerazo. Caigo a la cuneta pero cuando me levanté, me descompuse", agregó.

Desmintió que llevaba cuchillo ni talero: "en el video sale clarito. Yo quería ir con mis sobrinos que tenían miedo y no veían a sus padres".

Expresó que reconoció a su agresor y radicó la denuncia en la Comisaría 9º. "En el hospital César Aguilar nos asistieron a mi cuñado y a mí. Tras esto, no hemos recibido llamados de la Federación Gaucha Sanjuanina ni no visitaron en el hospital. Nunca nos mandaron mensajes. Esto podría haber sido una tragedia; si me hubiera golpeado contra el cordón de la cuneta, hubiera sido peor", sentenció.