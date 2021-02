Caso Celeste Luna: la familia confía que en marzo podrán tener la fecha del juicio

viernes, 19 de febrero de 2021 18:48

El femicidio de Úrsula Bahillo movilizó al país y en San Juan, recordó el caso de Celeste Luna, la joven que murió en medio de un episodio con su novio, el policía Matías Mallea, quien el pasado 15 de julio fue procesado por homicidio doblemente agravado. En diciembre, se notificó a las partes sobre la concesión del recurso de apelación que el abogado defensor de Mallea presentó sobre el procesamiento. Sin embargo, la familia de Celeste espera tener prontas novedades.

Tras haber participado de la marcha por Úrsula y ser recibido por el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone y la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, el padre de la joven redobló el pedido de justicia. "Confiamos y estamos esperanzados en que en marzo vamos a tener la fecha de juicio. Hemos golpeado todas las puertas y sentimos que García Nieto nos escuchó y puso en nuestro lugar", detalló Vicente a Diario La Provincia SJ.

"Sólo queremos justicia. Si no moría ella, iba a ser un compañero de trabajo porque él tenía reacciones violentas. Incluso, en los primeros momentos, la policía sospechó de un presunto suicidio y las pruebas contundentes demostraron lo contrario. Nosotros no nos quedamos quieto; no permitimos que se tapara la muerte de mi hija. Es fundamental que la Policía cuide y se preocupe por la salud mental de sus efectivos. Esto no puede volver a pasar. Esperamos tener juicio pronto; entendemos la pandemia y que se retrasó todo, pero nuestro dolor no entiende de tiempos. Quiero creer en la justicia", agregó.

La causa

"Nos notificaron, después de no poder acceder al expediente por cuestiones organizativas del juzgado, sobre la concesión del recurso de apelación por parte de la defensa de Mallea, ahora eso se elevará a la Cámara Penal y Correccional. El tema ahora es que el recurso va a sustanciarse en un tiempo considerable y esperamos que en 2021 se resuelva la situación procesal", indicó la abogada querellante de la familia Luna, Sandra Leveque, a Diario La Provincia SJ, en diciembre.

"Desde nuestra parte, la querella junto con la abogada Natalia Varaza, vamos a seguir insistiendo en la elevación a juicio y el rechazo de todos los planteos que puedan hacerse del lado de Mallea", agregó la letrada.

Por su parte, el padre de Celeste Luna, Vicente, confirmó también a este medio estar conformes después de haber realizado el abrazo simbólico a Tribunales, al cumplirse un año del fallecimiento de la chica. "Entendimos que no es necesario salir a cortar calles para tener una respuesta. Ese mismo día personal judicial habló con nosotros", aseguró.

El pasado 10 de marzo, Matías Mallea habló ante el juez y confesó que previo a dispararse el arma hubo una discusión y un forcejeo, pero que no recuerda bien qué ocurrió. Según indicaron fuentes judiciales, el joven, que recibe la defensa del abogado Fernando Bonomo, declaró que la noche anterior a la discusión había dejado el arma sobre la mesa de luz. Luego el día del hecho estaban con Celeste en el domicilio, que se cambió y fue a cambiar algo para su perrita. Al regresar, la chica lo increpó "por un teléfono que encontró en un papel" en su ropa.

De acuerdo a lo que Mallea declaró, eso motivó una discusión y ella sacó el arma y lo increpó diciendo que diga la verdad porque lo mata a él y luego se mata ella. En ese contexto habría comenzado el forcejeo, él tomó el arma con las dos manos para sacársela pero en ese momento se da el disparo y no recuerda nada más. Luego le expresó al juez que le había enseñado a Celeste a manipular el arma y que ella sabía usarla.