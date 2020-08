Tragedia en Angaco: el conductor que atropelló y mató a un ciclista quiere hablar

sábado, 15 de agosto de 2020 09:00

El pasado 19 de julio, Angaco vivió la tragedia de un querido vecino. Se trata de Santiago De La Vega, un joven de 26 años que murió atropellado cuando volvía a su casa en bicicleta y fue embestido por el conductor de un automóvil que se dio a la fuga. El hecho ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana, en calle Velázquez entre calles Nacional y Olivera.

Por el caso quedaron detenidas tres personas, los hermanos Emiliano Noel y Martín Ríos, y un amigo Braian Sisterna, quienes conducían dos vehículos al momento del siniestro y siendo Emiliano Noel el señalado como autor del hecho. Es por eso que el joven quiere declarar y su defensa solicitó la ampliación de indagatoria.

"Esta mal, angustiado, me dice que necesita contar cómo fue todo. Mi cliente asegura que no iban rápido en los autos y que el camino estaba muy oscuro, que no lo vio. Al momento del impacto, el golpe en uno de los autos hizo que su amigo quedara lastimado, con sangre en la cara y eso lo asustó, por eso decidió huir", detalló la abogada Filomena Noriega a Diario La Provincia SJ, respecto de o que dirá el joven frente al Juez.

En aquel momento, los primeros datos que aportó Policía de San Juan indicaban que la víctima conducía una bicicleta de paseo cuando fue embestido por un automóvil Vw Gacel color Rojo, que se fugó del lugar.

Personal policial de Comisaría 20ª de Angaco se constituyó en un domicilio del Barrio Presidente Perón, donde procedió a la aprehensión de Emiliano Noel Ríos de 22 años, y secuestró del automóvil que participó en el siniestro.

"Es verdad que huyó pero inmediatamente se arrepintió y fue él mismo quien llamó al 911 para dar aviso, por eso la Policía llegó hasta su casa donde lo encontró. Está arrepentido de eso que hizo y es lo que le quiere decir al Juez. Esperamos que pueda ser trasladado a declarar los primeros días de la próxima semana", resaltó Noriega.

Según la letrada, al momento del siniestro, los jóvenes también de Angaco "iban en dos autos, uno detrás del otro y uno de ellos fue el que atropelló al ciclista. Aparentemente no venían a gran velocidad pero sí se indica que la calle es oscura de noche por lo que no hay visibilidad. Vamos a trabajar para que se efectúen pericias accidetológicas en el lugar y constatar las descripciones".