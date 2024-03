La reacción de Jesica Cirio tras la confirmación del regreso de "La Peña de Morfi"

jueves, 28 de marzo de 2024 15:27

Finalmente, hay fecha para el estreno de "La Peña de Morfi", la nueva temporada del programa musical de Telefe, creado por el querido Gerardo Rozín. Con Lizy Tagliani en la conducción, junto a Diego Leuco, hubo reacciones tras conocer el nuevo anuncio: el programa empezará el 7 de abril.

Fue Jesica Cirio, quien contestó al posteo que hizo Lizy Tagliani con el video con el que el canal promociona el programa. "Se viene el Morfi, todos a la peña .... @telefe @dieleuco @somos.cornertv", escribió la actriz. Cirio respondió enviándoles buena energía: "Qué lindooooo".

Lizy había expresado que, antes de acceptar estar en La Peña, habló con Cirio quien le dio "su bendición". "A mí este trabajo me encanta y lo necesito, es trabajo y sé que me llamaron por mi capacidad y eso no me averguenza, me siento capaz. Lo que sí quiero aclarar, aunque me lo merezco porque soy muy trabajadora desde pequeña, es que no me gusta que gente que conozco se entere de cosas por atrás. Por eso hablé con ella”, explicó.

Y detalló: "yo le hablé a Jesica y ella me dijo que había algunos rumores dando vueltas de que yo podría reemplazarla. Esto fue antes de que a mí me llegara una propuesta. Ella me dijo ‘me encantaría que seas vos y voy a hacer fuerza para que así sea. Creo que ella ha sido un pilar importante en la decisión de que sea yo la que conduzca”.

El nuevo panel de La Peña de Morfi tendrá a figuras conocidas como el chef Santiago Giorgini y el periodista deportivo Ariel Rodríguez así como el humorista Pichu Straneo. No serán de la partida Mirta Carabajal ni Rodrigo Cascón, por lo que se esperan anuncios sobre el staff de la cocina.