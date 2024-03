Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de marzo de 2024 00:00

Momentos de máxima tensión se vivirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en el capítulo original 93, el penúltimo de la Tercera Temporada. De esta manera se irán generando situaciones inesperadas que estarán marcadas por la tragedia.

En el capítulo que se verá este jueves, la banda de los Eren subirá a escena y mostrará sus dotes con la música. Los chicos tendrán su presentación formal en un escenario muy especial. Sin embargo no todo será alegría para ellos. Doruk (Onur Seyit Yaran) no podrá ocultar los celos que le genera que esté presente el fans de Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun).

Al día siguiente, Elif (Dilara Sümbül) hablará con Yasmin (Eylül Kandemir) y le contará que la relación entre Asiye y Doruk no es la mejor. "Discutieron anoche", lanzará Elif sabiendo que esto generará su ingerés. Luego agregará: "No entiendo qué es lo que pasó, pero es cierto, ¿no me crees?".

"Escucha, voy a ser muy clara. Si tú quieres algo con él, no encontrarás un mejor momento. Deberías de aprovechar", recomendará Elif. Ante esto, Yasmin se mostrará desconcertada. "Te alo diré, pero prométeme que no dirás que lo escuchaste de mí. Creo que discutió con Asiye porque hay alguien más que quiere estar con ella. Eso es todo lo que sé. Mira, ambos se sienten solos ahora. Podrían consolarse, hablar un poco sobre lo que sienten. Yo creo que pueden hacer buena pareja si se lo permiten. ¿Tú qué opinas? ¿En serio? ¿Deberías ir con él?", explicará.

Lejos de esto, Sevval (Nihan Büyükagaç) estará dispuesta a separar a Ahmet (Kaan Çakir) y Suzan (Ahu Yagtu), aunque eso implique que se derrame sangre. "Les enseñaré a no causarme problemas. En fin, dormiré en el automóvil. Voy a solucionar las cosas. Al final, pondré en orden mi vida. Todo mejorará. ¿En qué momento te volviste tan vulnerable, Seman? No sabes cuánto te odio, Ahmed. Me arruinaste completamente", finalizará antes de dar ese paso.