Catalina y Manzana arremetieron contra Furia y tomaron una fuerte decisión

CATA SORPRENDIDA CON LA ACTITUD DE FURIA



"Yo le dije que me llevó mal con Alfa pero que esté con él, no le dije nada, al contrario ¿por qué se la agarra conmigo? Lo único que me queda pensar es que pensó que yo al sacar a Rosina soy fuerte afuera"#GranHermano pic.twitter.com/R7XqAaASvp