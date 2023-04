De Hercai a Amor de Familia, el nuevo personaje que se suma a la ficción

lunes, 10 de abril de 2023 00:00

Amor de Familia, la ficción de las tardes de Telefe transita momentos de extremo drama de la mano de Baris preso y la venganza de Nihal avanzando a paso firme con Servet. La novela turca, cuyo título original es Bizim Hikaye, atraviesa sus últimos 10 capítulos originales que en Argentina son segmentados en dos o tres días.

En el episodio del viernes pasado, Baris quedó detenido por fingir su muerte y ante esto, Filiz quedó expuesta a que le caiga todo el peso de la ley tras recibir el seguro de vida sabiendo que estaba vivo.

En el capítulo de este lunes, un nuevo personaje se sumará a la historia. Se trata del abogado de Baris un hombre de extrema sencillez y humildad que no dudará en ayudar al joven. Todo lo hará por la confianza y la relación que lo une con Tufan que es amigo del bar.

"¿Cree poder ayudar a mi esposo?, ¿seguro?", comenzará preguntando la joven Elibol y luego explicará: "El padre de Baris y su ex esposa están trabajando en su contra. Son personas a las que hay que tener mucho cuidado. La ex esposa es abogada y ex fiscal. Era las dos cosas al mismo tiempo, es difícil".

Luego Filiz le aclarará que no podrán pagarle hasta tanto Baris salga de la cárcel. La respuesta de él sorprenderá a todos.

El actor

Atilla Pekdemir es el actor que interpreta al abogado de Baris. Se trata de una querida figura turca que murió hace pocos años tras luchar contra el cáncer de pulmón durante dos años. El hombre había logrado superar el coronavirus padeciendo esta enfermedad pero su cuadro no se pudo revertir por lo avanzada que estaba la enfermedad. Murió con 77 años de edad.

Atilla Pekdemir actuó en proyectos de teatro, cine y series de televisión en Turquía, entre estos Hercai y Amor de Familia (Bizim Hikaye).

En Hercai se lo conoció como Yusuf Aga, uno de los miembros del Concejo del pueblo de Miran y Reyyan. El hombre era uno de los sabios que era muy amigo Nasuh.