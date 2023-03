"Va a ser un infierno": Maxi estalló tras la noticia del regreso de Alfa a Gran Hermano

martes, 7 de marzo de 2023 13:25

Este lunes, Santiago del Moro anunció una noticia inesperada para muchos de los seguidores de Gran Hermano (Telefe). El conductor del reality más visto a nivel nacional mostró un sobre y una valija para confirmar que un participante vuelve a ingresar a la casa más famosa del país.

¿Quién es?. Tras idas y vueltas, confirmó que será Walter "Alfa" Santiago el jugador que tendrá nuevamente la posibilidad de volver a la casa pero esta vez no será para competir por el premio final sino que tendrá otro rol que se verá recién esta noche. En este contexto, la noticia generó gran revuelo en las redes sociales y ex jugadores que siguen el programa desde afuera. Uno de ellos fue Maximiliano Giudici quien se expresó a través de su cuenta en las redes y fue contundente: "me da asco".

"Lo premian, va a entrar al programa y van a darle con el gusto. Es algo que él quería y sabe que a ellos les rinde por rating, por plata", comenzó expresando en un video que luego se viralizó en Twitter.

Luego agregó: "van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo a decir. Horrible, un asco".

"Espero que sea una estadía muy pasajera, por mis compañeros. después de aguantar tanto, ver entrar a ese tipo, va a ser un infierno. Pobre", finalizó.