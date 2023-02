Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 7 de febrero de 2023 00:00

El amor poco a poco vuelve a envolver a los protagonistas y la reconciliación se encamina en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La ficción transita momentos en los que las mentiras van quedando de lado y van dando lugar a los sentimientos.

En el capítulo de este martes, Rahmet recibirá algo impensado de las manos de Deniz, quien hoy es su archienemiga. La rubia le dará un sobre con dinero para que su sueño de seguir estudiando no se trunque. "Y ¿entonces qué pensas?", lanzará la chica aclarando que es una "ayuda" que le da. "Me dijiste que un matemático no es bien pagado. Ahora sí lo va a ser", subrayará.

Lejos de todo esto, la mansión de Melek será escenario de una situación impensada. Allí ingresará Emre con el fin de terminar lo que empezó en la fiesta que organizó Kiraz. Sin embargo las cosas no saldrán como él lo pensó. Es que mientras intenta abrir la caja fuerte con una pinza, llegará a la casa el pequeño Fikret.

El niño escuchará un sonido extraño que proviene de la habitación de Melek y decidirá ir a saber quién está ahí. Sin imaginarlo, encontrará en la habitación a Emre y la sorpresa lo dejará atónito.

Lejos de todo esto, la sorpresa también invadirá a Cicek pero en su caso por lo que descubrirá al revisar las cosas de Hikmet. Es que, escondida entre la ropa de él, verá que se oculta la libreta civil que devela que se casó con la joven que vive en la casa de Baris. "¡Qué hiciste Hikmet!", será lo primero que atinará a decir la amiga de Filiz sin poder creer lo que verá.

Por otro lado, Filiz decidirá ir a hablar con Baris después de que Selim le revelara que Baris realmente estaba separado cuando se encontraba con ella pero cuando estuvo en la cárcel, él se casó de nuevo con su mujer. Con esta información que no la deja tranquila, y movilizada por lo que siente por él, Filiz no dudará en encararlo.

"Baris te lo voy a preguntar por última vez y quiero que me digas la verdad. ¿Todo fue un juego para tí?. Se que te casaste en el verano. No estabas casado cuando te conocí, nunca me mentiste pero seguro hay algo más y me gustaría saber qué es. Dímelo", lanzará.