"Atrevido": Daniela "desenmascaró" a Marcos en Gran Hermano

martes, 7 de febrero de 2023 00:00

Marcos Ginocchio es uno de los participantes más queridos de "Gran Hermano" (Telefe) y se caracteriza por su carácter discreto y reservado. Por eso, una charla con Daniela Celis sorprendió y sonrojó al "Primo" dejando entrever una picardía.

Hablaban sobre dónde viven y "estás mucho más alejado del centrito", a lo que Marcos asintió. "Y después tenés el departamento... ese que contaste", agregó. "Claro..." dijo Marcos y empezó a reír. "¿Que conté, qué; bolud*?", se sonrojó.

El departamento atrevido de Marcos NPSEX #gh2022 #GranHermano pic.twitter.com/tXRvQVKF75 — L E Ó N uD83EuDD4B (@toromduro) February 7, 2023

Daniela estalló en carcajadas: "¡el departamento atrevido! ¡Se puso colorado, primo!". Marcos insistía entre sonrisas vergonzosas: "¡no, no, no! ¡Posta, no!". ¿Será verdad o el Primo quiso disimular "su pasado"?

En tanto, este lunes, en "Gran Hermano" tuvieron elementos para hacer gimnasia y Marcos y Julieta volvieron a estar cerca. Es más, el fandom notó que "Disney" estuvo beboteando con el "Primo".