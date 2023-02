Thiago y Agustín se enfrentaron por Daniela

sábado, 4 de febrero de 2023 00:00

Este viernes, se vivieron momentos de tensión en el programa conducido por Roberto Funes Ugarte. Los invitados fueron Coti, Thiago y Agustín, todo marchaba muy bien, hasta que el conductor le preguntó sobre el supuesto intento de seducción a Daniela.

Thiago no se contuvo y lanzó contundentes comentarios hacia "Frodo", ya que el competidor de 19 años se enojó al ver por televisión como el joven intentó seducir a Daniela en su ausencia. "No se le hace eso a la novia de un amigo", destacó Medina. Sin poder contener su malestar, el competidor destacó que "no hay códigos".

Agustín intentó justificarse por las acusaciones y destacó que ya había afirmado que todo era parte de su estrategia y que no tenía pensado comenzar un romance con su compañera.

Por su parte, el competidor de 19 años siguió con las acusaciones y el conductor tuvo que intervenir para evitar que los exparticipantes siguieran con los comentarios despectivos que se decían.

"Confío en ella, pero no en vos", fue la frase con la que Thiago concluyó la discusión con el considerado estratega de la casa más famosa.