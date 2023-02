Fede Bal habló tras su escandalosa separación con Sofía Aldrey: ¿Qué dijo?

sábado, 11 de febrero de 2023 10:45

Federico Bal enfrenta nuevamente un escándalo mediático debido a sus conflictos amorosos. El actor se separó de Sofía Aldrey luego de que ella descubriera las infidelidades y chats de él con distintas mujeres del medio, como Estefi Berardi y Claudia Albertario. El hijo de Carmen Barbieri rompió el silencio y habló por primera vez del caso.

A la salida del teatro Luxor de Carlos Paz, donde el actor se encuentra realizando Kinky Boots, Fede Bal enfrentó a la prensa por primera vez y habló sobre la situación que está atravesando.

“Es un momento súper especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que hay que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y ahora lo hago públicamente. Esto fue hace unos días y no hay mucho más para hablar”, le aseguró Fede a Socios del Espectáculo.

Por su parte, también reconoció que se equivocó al comportarse así con su pareja. “Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito que es laburar en mi forma de ser o en mi personalidad. Pero se están diciendo un montón de cosas que sí son ciertas, pero otras muy muy mentira y están tocando temas con una frivolidad que me da mucha tristeza”, expresó.

El mediático también se refirió a la posibilidad de volver con Sofía Aldrey. “Eso queda en privado. Es una relación privada. Las únicas disculpas que tengo que pedir son a ella. Ya lo hice en privado y ahora públicamente”, sintetizó.

“Trabajar acá son las mejores horas de mi vida porque soy Lola (su personaje) y no soy Fede. Es mi lugar de laburo, donde mejor la paso. El teatro sana todos los momentos tristes y es re importante para mí. Esta obra me da un montón de alegrías, no es de malo, pero es un momento que necesito cuidarme yo”, se refirió el actor sobre su obra de teatro.

En las últimas horas, Yanina Latorre difundió chats sobre las infidelidades de Federico Bal a la empresaria marplatense Sofía Aldrey. Además, reveló cómo su novia descubrió la traición gracias a un lavarropas moderno tras sospechar por los horarios en que lavaba prendas.