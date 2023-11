"La vida te premiará": humildad y emoción de Antonio de "Masterchef Argentina" por un gran regalo

miércoles, 15 de noviembre de 2023 15:38

Antonio López no ganó "Masterchef Celebrity" pero es el exparticipante que más apoyo tiene de los fans y quien se está dedicando de lleno a cumplir su sueño en la gastronomía. Tras apostar a su emprendimiento de venta de empanadas salteñas y mostrar cómo cocina, con máquinas no industriales, le llegó una sorpresa.

Es que una empresa lo convocó para grabar contenido, preparando empanadas salteñas. Después, sucedió la magia, le regaló una cocina industrial para que siga progresando en su emprendimiento. Con humildad, emoción y con un nudo en la garganta, dio gracias y más gracias.

"Te queríamos agradecer por haber venido y la familia de Ral- Kar con la gente de Morelli te queríamos hacer un pequeño presente. Vení que te lo vamos a entregar", dijo el empresario Ricky y el joven lo acompañó. Sus gestos de sorpresa coparon la escena.

"La verdad que me alegro mucho de haberte conocido. Verdaderamente quiero que sigan tus éxitos. porque tanto vos como yo nos hemos iniciado muy de abajo. Y con mucho esfuerzo, mucha dedicación y con gente que nos haya siempre ayudado, hemos salido adelante. Dios te bendiga", le dijo a Antonio que destacó que apreciaba mucho el gesto y la confianza.

"Muchísimas gracias por este hermoso regalo. Voy a aprovecharlo al máximo; de acá no paro. Haré lo posible por sacarle el jugo. Es algo muy lindo que me pasó. Nadie me había regalado algo tan grande. Muchísimas gracias a todos", cerró.