Traicionada: se viene un nuevo quiebre y cambio en la ficción

miércoles, 15 de noviembre de 2023 00:00

Un fuerte cambio tras una sorpresa inesperada cambiará el rumbo de Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita la nueva venganza de su protagonista que una vez más dejará en jaque a quien la engañan.

En el capítulo de este martes, Aras (Berkay Ates) invitó a su casa de la infancia a Asya (Cansu Dere) para contarle que recuperó toda la memoria. La doctora asistió a la cena romántica que él armó y lo escuchó atentamente. "Me prometiste que me contarías todo lo que recordaras y no me ocultarías nada", expresó ella antes de escuchar la confesión de él: "estoy casado".

En el capítulo de este miércoles, se producirá el gran quiebre de la Segunda Temporada. Es que Asya preparó su nueva venganza y la puso en marcha en la misma cena que él preparó. Antes de ir a la casa de Aras, le envió la ubicación a Leyla (Asli Orcan) y avanzó con un plan que ahora traerá repercusiones.

De esta forma se producirá el nuevo quiebre en la historia. La ficción tendrá un cambio que nadie esperará y que tendrá varios "condimentos" que confluirán desde la infidelidad, el dolor, el amor y un factor no imaginado: la salud de una de las figuras principales. Pero además la trama incorporará un aspecto muy fuerte: la desesperación.

En este nuevo tramo de la historia Asya pasará a tener un debate interno clave en el que Volkan (Caner Cindoruk) jugará sus piezas junto a su hijo Ali (Alp Akar) pero Aras buscará no dejarla ir. "Puedes estar segura que amo a Asya y no soy lo que se imaginan de mi", asegurará este hombre.

Pero este hombre guarda otro perfil que hasta ahora no salió a la luz y que, sin dudas, sacudirá a todos. Habrá que estar muy atentos a los capítulos que se vienen.