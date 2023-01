El último romántico: Abel Pintos contó por qué celebra la fecha en la que conoció a Mora Calabrese

jueves, 26 de enero de 2023 14:56

Abel Pintos recibió el 2023 a puro éxito. Este miércoles se despidió de su temporada en Mar del Plata, tras 12 conciertos que brindó en el Teatro Tronador, y un último show sorpresa que dio en la plaza Colón. Ahora, se concentrará en su nueva agenda y en disfrutar a su familia. A propósito de eso, habló de su gran amor.

Entrevistado por Georgina Barbarossa, antes de dar su último show en Mar del Plata, para "A la Barbarossa", reveló la emoción que siente cada vez que el público canta sus canciones, y confesó que necesita de la fe en Dios y de la familia que formó con Mora Calabrese para tener los pies en la tierra.

El cantante de 38 años, se casó en 2021 con Mora Calabrese, con quien tuvo a su primer hijo Agustín, ambos ensamblaron una familia, ya que ella tiene una hija (Guillermina) de su anterior matrimonio.

“Nuestra fecha que siempre celebramos, es el día en que nos conocimos, porque esa fue la fecha en que me enamoré. Cuando la conocí, me enamoré y siempre supe que me había enamorado y que algo dentro mío había cambiado, explotó y fue un universo”, recordó Abel Pintos sobre el primer momento en que vio a Mora Calabrese y su vida cambió para siempre.

Sin embargo Mora estaba casada, y luego de seis años, entre que ella se separó y las idas y vueltas que tuvieron ambos, terminaron por asentar su amor y formar una familia.

La historia continuó, y luego de haber sido padre primerizo en 2020, y casarse en 2021, decidieron mudarse a Chaco para estar cerca de la familia Calabrese, ya que ellos son oriundos de aquella provincia.

“Después de volver a encontrarnos, también tuvimos un montón de caminos recorridos, que a veces nos encontraron, otras veces nos desencontraron. Hasta hace unos años que decidimos hacerlo de esta manera, porque siempre volvíamos y era porque nos estábamos buscando. Fue hermosa esa revelación, a mí me ordenó mucho también, para conmigo mismo”, confesó Abel en Telefe.