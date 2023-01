La hermana de Camila habló de la relación con Alfa: "La conozco y..."

miércoles, 25 de enero de 2023 22:05

Camila Lattanzio, una de las participantes de Gran Hermano que entró última al reality, generó controversia dentro y fuera de la casa por su relación con Walter "Alfa" Santiago, ya que, según los comentarios, hay veces que dista de ser una relación paternal y se parece más a una amorosa.

En este caso, Florencia, la gemela de Camila, habló de la rubia y el sexagenario y aseguró qué piensa sobre la actitud de su hermana y por qué actúa así con él.

“Lo que tienen es amistad, no creo que sea más que eso, al menos no por parte de Camila. La conozco y sé que no. Ella tiene afinidad con Alfa y como él es una persona mayor también lo escucha, se llevan bastante bien y hablan de autos”, remarcó Florencia en una nota con LAM.

“Cami no está haciendo esto por juego, no creo que esté jugando con Alfa. Se llevan bien y ella es así”, agregó Florencia, quién también ganó lugar ante las cámaras por sus recurrentes apariciones en televisión.

“Además, nadie le dio el pie a ella a que sea así con otra persona. Alfa fue el primero que la trató bien desde el momento uno. Sé que Camila no siente nada, no siente más que amistad. Lo sé porque soy su gemela”, cerró convencida.