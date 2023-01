Polémica: una figura mediática podría ser la conductora de MasterChef

viernes, 20 de enero de 2023 18:15

Santiago del Moro dejó la conducción de MasterChef, tras el éxito de Gran Hermano. Por este motivo, comenzaron a surgir nuevos nombres que podrían ser los reemplazantes del conductor. Paula Chaves fue una de las posibilidades, sin embargo revelaron que hay una figura mediática que está muy cerca de quedarse con la conducción.

Se trata de Wanda Nara, la expareja de Mauro Icardi que decidió quedarse en el país por nuevos rumbos laborales. Además, en sus historias de Instagram adelantó que tiene nuevos proyectos, pero no bridó demasiados detalles. Vale destacar que se realizó un cambio en la imagen dejó atrás el rubio para retomar el morocho.

El encargado de confirmar a Wanda como posible conductora fue Ángel de Brito. "Se hizo el morocho de Paula Chaves y va directo a la conducción", comentó.

"Yo creo que a Wanda le sobra para conducir MasterChef. Es un programa grabado, a parte ella es fresca, si se equivoca lo vuelve a hacer. No puedo creer estar hablando tan bien de Wanda Nara pero cuando me lo contaron me encantó", cerró.