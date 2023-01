El impensado ingreso a la casa que emocionó a los participantes de Gran Hermano

martes, 17 de enero de 2023 16:50

En la tarde de este martes, los participantes de Gran Hermano se emocionaron con una sorpresa que ingresó a la casa y los alteró de felicidad.

Después de que todos estuvieron dentro de la habitación por un rato, cuando salieron vieron que en la zona de la cocina habían muchas cajas de Mercado Libre cada una con el nombre de cada participante, que rápidamente agarraron y se llevaron a sus respectivos cuartos.

Cuando las abrieron, encontraron que adentro tenían zapatillas y una muda de ropa para los hombres, en tanto que para las mujeres iba lo mismo con maquillajes incluidos. Los primeros en alegrarse fueron los varones que aseguraron que la marca de indumentaria que recibieron les encantar y se alegraron al ver pantalones de jean, remeras, camisetas y camisas nuevas.

"Ojalá nos las regalen... ¿Nos podemos quedar con todo esto?", expresaron de la alegría que tenían. Por otro lado, las mujeres que tuvieron prendas similares, se emocionaron un poco más con todos los maquillajes que traían las cajas, entre los que se destacaban iluminadores, labiales, delineadores y demás.

Casi de inmediato, al descubrir los objetos, todos, hombres y mujeres comenzaron a probarse las prendas que tal vez deberán usarlas para cumplir algún desafío aunque todavía no se les aclaró cuál o si son para eso o no. Las chicas frente al espejo probaron los nuevos tonos que sumaron a sus paletas de maquillaje mientras que los varones no tardaron en ponerse las camisas y pantalones.