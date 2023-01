Nuestro Amor Eterno: Burcu, de Ebru Sahin, abandonó para siempre la ficción

jueves, 12 de enero de 2023 00:00

Sin dudas, Ebru Sahin es una de las actrices turcas más querida en Argentina y varios puntos del mundo. La actriz se hizo conocida por Telefe de la mano de Reyyan en Hercai, la ficción que desembarcó en la televisión de este país en agosto del 2021 y se extendió hasta julio del 2022.

Luego se la vio en la piel de otro personaje, pero esta vez en Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin), la novela que hoy se ve en las siestas de Telefe. En esta historia interpreta a Burcu, una joven que es hija de Garip, el amor de Esma Boran, y que estuvo a punto de casarse con el hijo de ella, Osman. Sin embargo lo dejó plantado en plena ceremonia y huyó, tras enterarse que este joven no quería casarse con ella.

Burcu es una joven de 23 años muy sensible y que confesó estar profundamente enamorada de Osman. Sin embargo poco a poco sus sentimientos por él empezaron a confundirse hasta que descubrió los verdaderos sentimientos de él: está enamorado de Süreyya.

Burcu, que también es abogada y trabaja con su padre, generó un quiebre en la historia esta semana, especialmente entre Garip y Esma quienes tuvieron una dura pelea en las que salieron los peores defectos de ambos, desde el egoísmo hasta los celos.

Con la separación de Burcu de Osman, la Segunda Temporada marcó el final de esta relación pero también del personaje de la actriz Ebru Sahin que finalmente dijo adiós a la trama. En el capítulo de este miércoles se la vio por última vez y su salida sorprendió a muchos. Fue en el contexto de una charla de corazón con su padre a quien dijo amar y le pidió darle la libertad para volar lejos.

"Necesito poder alejarme de todo y de todos por un tiempo. Siento que estando acá no podré seguir", le dijo la chica a su padre en este episodio y él reflexionó: "te he amado mucho con todo mi corazón. Deseo que seas fuerte pero nunca tengas miedo de tomar una medida. Muestra fortaleza. Siempre voy a estar de tu lado para apoyarte. Si te sientes débil no dejes de llamar a tu papá de inmediato".

La protagonista de Hercai

Si bien en Argentina Hercai se emitió antes que Nuestro Amor Eterno, esta última ficción se produjo y salió en la TV turca antes que aquella. Nuestro Amor Eterno se estrenó en el 2017 mientras que Hercai en el 2019.

En la nueva novela de Telefe, Ebru Sahin tiene un perfil completamente distinto a la otra. Reyyan, el personaje con el que se la conoció en Argentina, fue una chica sencilla, muy emocional y hasta ingenua, que fue engañada primero por su novio como una maniobra de venganza. Luego cuando el amor nació en la pareja, ella se transformó en una gran luchadora pero sin dejar de lado la bondad e ingenuidad.

A diferencia de Reyyan, Burcu es una chica más "urbana" tanto desde su forma de actuar como en la vestimenta. Es muy divertida, desenvuelta y con más chispa. No hace foco en su bondad sino en su inteligencia como abogada, además de romántica.