Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 12 de enero de 2023 00:00

Amor de Familia, la ficción de las tardes de Telefe, transita su último tramo de la Primera Temporada y con esto se vienen importantes cambios. El más fuerte por estos días es el que se dará de la mano de un personaje que sumó controversia e incluso una muerte: Ömer.

En el capítulo de este miércoles, Ömer amenazó a Filiz de muerte con un arma de fuego tras enterarse que los diamantes los tiene ella. Filiz los obtuvo después de que Fikri los sacara de la caja fuerte de Sükran y estaban dispuesto a dárselos a la policía junto a Baris pero éste se demoró en la operación de Cemil. Eso llevó a que la joven quedara sola y el padre de Zeynep aprovechara la oportunidad.

En el capítulo de este jueves, Tülay se inscribirá en el curso para padres del municipio y para ello compró 2 bebés así ella y su esposo, Tüffan, aprenden a ser padres. Pero esta decisión no será compartida por él que no estará de acuerdo y se resistirá a acompañarla. "No puedes aprender a ser padre sólo con el curso. ¿Qué aprenderás con muñecos?", lanzará.

Luego subrayará: "criar a un bebé es muy fácil. Hay que alimentarlo, acerarlo, sacarle los gases y arrullarlo. No es complicado. Filiz crió a muchos hermanos sin tomar un sólo curso. Entre los 2 podremos hacerlo también, no tengo dudas".

Lejos de todo esto, la abuela Yedi apurará a su hijo Fikri para que se case con Seyma. Sin embargo la respuesta que le de él, la sorprenderá. "No nos vamos a casar", lanzará y luego agregará: "lo he pensado mucho y creo que no podemos casarnos. Hay una muerta entre nosotros 2. Cada vez que la veo, veo a mi difunta esposa y eso me es complicado. No puedo hacerlo, lo lamento".

Por otro lado, Ömer recibirá en el galpón al padre de Baris quien le cobrará lo acordado. "Echaste todo a perder. La policía está detrás de tí", le dirá este hombre al padre de Zeynep y este último le lanzará: "se que la policía me busca, toma tus diamantes y dame mi dinero. Cada quien seguirá su camino".