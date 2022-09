"No tiene códigos", dura crítica de una ex participante de Gran Hermano a Jorge Rial

miércoles, 28 de septiembre de 2022 13:02

De cara a una nueva edición de Gran Hermano, que se verá en la pantalla de Telefe a partir de octubre, una exparticipante recordó su paso por el reality y apuntó contra Jorge Rial, quien en aquel entonces estaba al frente del programa.

"Yo trabajé de panelista en Intrusos varios meses y no tuve una buena experiencia. La verdad es que la pasé bien con el resto de mis compañeros en esa época", declaró Nadia Epstein, quien fue "la villana" en 2007.

"Personalmente, con Jorge Rial, la verdad es que no tuve una buena experiencia. Igual, no lo digo hoy porque está en decadencia a mi parecer. Lo digo ahora porque siempre pensé así de él", agregó en diálogo con Viviana Saccone en Toda la vida (Net TV). Y siguió: "No fue una buena experiencia porque pasaron situaciones puntuales. Algún día las contaré, pero yo no la pasé bien trabajando con él".

En contraposición con la imagen que se llevó de Rial, Epstein aseguró que con Luis Ventura tuvo una experiencia completamente distinta. "Trabajé con los dos. No tengo dudas, Ventura. Tienen códigos diferentes. De hecho, Ventu tiene códigos y Jorge no. Eso seguro", disparó.

Vuelve GH

Está todo encaminado para que la casa más famosa del país vuelva a abrir sus puertas en las próximas semanas. Con la conducción de Santiago Del Moro -tanto al frente de las galas como de los debates-, esta nueva edición contará con 18 participantes de todas las edades, ya que podían postularse personas entre 18 y 101 años.

La vivienda de 3000 metros cuadrados será la más grande desde el debut del formato en territorio argentina y su ubicación es un secreto, para evitar que se filtre información del exterior como ha pasado en otras ocasiones. Además, cuenta con 70 micrófonos, y 30 cámaras, una importante pileta donde se realizarán desafíos físicos, un espacio para que los participantes puedan tener fiestas semanales. Si bien se podrá seguir por la pantalla de Telefé, el reality también estará disponible las 24 horas en streaming a través de Pluto Tv.