Canta conmigo ahora: Soledad Aquino sorprendió a Marcelo Tinelli con un reclamo

miércoles, 28 de septiembre de 2022 13:17

A más de un año del trasplante de hígado que le salvó la vida, Soledad Aquino se reencontró públicamente con Marcelo Tinelli en la pista de Canta conmigo ahora, el reality que se emite en la pantalla de eltrece y que tiene a Candelaria, una de las hijas que tienen en común, como jurado. "Sole un día tiene que venir como jurado, fue cantante flamenca, bailarina flamenca. Cande, invítela a mamá", planteó el conductor.

Su hija rápidamente le siguió la corriente: "Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo". Y advirtió: "Sabe mucho mamá, de flamenco, de todo. Es picante, igual". Ante la atenta mirada de Soledad, Tinelli hizo un pícaro comentario, haciendo referencia a los años que estuvieron en pareja. "Ya la conozco. Es como que me digas que la camiseta de San Lorenzo es azul y roja", dijo y provocó la risa de "Lelé".

Por su parte, Soledad recordó uno de los tantos gestos que Marcelo tuvo para con ella cuando estaba mal de salud. "No sé cómo las enfermeras no se iban cuando me cantaba. Me hacía serenatas que estaban muy buenas, las escuché después", reveló, en referencia a su larga internación a raíz de una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno y luego, por la recuperación del trasplante.

El 10 de junio, cuando se cumplió un año de la intervención, Cande y Mica Tinelli recordaron el difícil momento que pasaron como familia. Ahora solo puedo pensar en que estas acá, que no era tu momento. La vida me hizo estar lejos el día de tu trasplante, no tengo idea porque, pero nada es casualidad. Me acuerdo del llamado de papá, diciéndome que no había salido todo como esperábamos, que por las dudas me vuelva... no entiendo ni como hice la valija, como me subí a un avión. Lo único que se es que quería estar cerca tuyo", escribió Mica, quien al momento de la cirugía se encontraba en Miami junto a su pareja, el futbolista Lisandro López.

"Este día 10 de junio mi madraza entraba a su trasplante, una nueva oportunidad, gracias a un ser lleno de generosidad que donó su órgano que gracias a Dios llegó a mamá", recordó Cande. Y continuó: "La luchaste ma, no te fue NADA fácil. Realmente renaciste. Sentí tu partida, pero la vida eligió que te quedes acá porque mereces vivir muchos años más de la mejor manera".