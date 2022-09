Se incendió la casa del chef Santiago Giorgini, de La Peña de Morfi, mientras dormía

miércoles, 28 de septiembre de 2022 18:00

El pasado fin de semana, el querido chef Santiago Giorgini de La Peña de Morfi, que cada domingo deleita a la audiencia con sus recetas, sufrió la terrible pérdida de parte de su casa por un incendio. El hecho ocurrió cuando él y su pareja, Juli León, dormían la siesta.

La triste noticia la dio a conocer Juli en sus redes sociales, donde contó que se incendió el lavadero de su hogar. Además agradeció que tanto ella como el chef se encuentran bien.

"¡ESTAMOS SANOS Y SALVOS! ¡ESTAMOS VIVOS! Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así.Ayer a la tardecita se incendió nuestro lavadero. El motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose. Nosotros dormíamos la siesta. Las chicas -por suerte- no estaban", comenzó contando la joven junto a las fotos del incendio.

"Los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi -de pronto- se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Él empezó a apagarlo con el matafuegos. Tita (nuestra perrita) no aparecía y yo no pensaba irme sin ella.

Por suerte la encontré y estaba bien. Una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor", continuó relatando la mujer.

Aún conmovida por la situación, agregó: "“Tuvieron muchísima suerte”, nos dijo el jefe de bomberos. “Fue una especie de milagro”. Yo creo que mis suegros y mi papá tuvieron mucho que ver… Tenemos tres Ángeles de la guarda. Lo sé".

"Seguimos shockeados pero seguros de algo: que si nos preguntaran “¿qué salvarías de tu casa en un incendio?”, contestaríamos: “Nada de nada. Sólo nosotros”. La vida es un regalo precioso. Gracias, Universo, por dejarnos seguir acá", sostuvo.

Y finalizó: "Gracias a los mejores vecinos del mundo… ¡los nuestros! Gracias Sol, Clem, Carlitos, Mary, Agus, Valen, Rocco, Mirta y a todos los que se movilizaron enseguida para rescatarnos. Gracias a los bomberos de la Policía Federal que llegaron tan rápido y fueron tan amorosos con nosotros. Gracias a la policía y al SAME. Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos".