Reha Özcan y el desafío de hacer 2 personajes muy diferentes: Adil y Fikri

martes, 20 de septiembre de 2022 00:00

Se hizo conocido como Adil y hace unos días desembarcó en Argentina nuevamente con una ficción turca pero esta vez como Fikri. Reha Özcan es sin dudas uno de los actores que en el 2021 logró conquistar el corazón de los argentinos de la mano de Doctor Milagro. En aquella ocasión se puso en la piel del doctor Adil, el padre de corazón de Ali Vefa, el joven médico con autismo.

Desde hace una semana, el actor aparece en la pantalla de Telefe pero como Fikri en Amor de Familia. Allí interpreta a un personaje completamente diferente al que se recordaba en la memoria popular. Es que desde el físico hasta sus acciones son totalmente opuestas pero ambas guardan algunas semejanzas que en algún momento movilizarán al fandom.

Las diferencias entre los 2 personajes son muy marcadas. En Doctor Milagro, Adil Hodja es un médico jefe de unos 50 años que no tuvo hijos biológicos pero su perfil paternal lo puso en ejercicio con Ali Vefa. Es su padre espiritual, y a veces sobreprotector, que lo tomó en sus brazos con sentido protector y de afecto cuando todos lo rechazaban incluso los padres biológicos del joven.

Ese perfil paternal es completamente diferente al que se ve en Amor de Familia. Es que Fikri es el padre biológico de 5 chicos pero es totalmente desentendido de ellos. Deja toda la responsabilidad en su hija mayor, Filiz, y no asume ninguna que le permita afrontar el rol de padre. No se compromete con nada y no se ocupa de sus hijos, al límite de no conocer si sus chicos estudian, trabajan o cómo consiguen el dinero para vivir.

Otra diferencia es precisamente el perfil laboral. Adil es un médico que ha curado a innumerables pacientes en su carrera profesional de más de treinta años. Es un neurocirujano que ha contribuido a la literatura y cuyos artículos han sido publicados en revistas extranjeras. Es un profesor que ha formado a muchos genios quirúrgicos como el cirujano Ferman y el cirujano Tanju.

Por su parte, Fikri es completamente diferente. Es un hombre antagónico que fue abandonado por su esposa por su problema con el alcoholismo. Es que sólo piensa en beber sin medir las condiciones ni consecuencias. No trabaja ni muestra ningún esfuerzo por nada pero sí es interesado por el dinero para saciar su adicción. Para ello prefiere sacárselo a sus hijos pero no generarlo él por sus propios medios.

La tercera por ahora es diferencia pero con el correr del tiempo se convertirá en similitud entre esos 2 personajes. En Doctor Milagro, Adil es un hombre hermoso y de corazón que siempre protege y vela por sus pacientes y por todos los que lo rodean. Paga de su propio bolsillo a algunos de sus pacientes y toma a otros bajo su ala como Ali.

En cambio Fikri es por ahora es un personaje de corazón de hielo, que no se sensibiliza con nada sin embargo eso no será por mucho tiempo y habrá alguien que podrá generar ese gran cambio: Kiraz. Esta nena ocupe un lugar muy especial y para él es la única que lo ama.

¿Quién es Reha Özcan?

Ragip Reha Özcan nació el 5 de julio de 1965 en Bingöl, Turquía. Tiene un hermano, Serhat Özcan, también actor. Se graduó de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan en 1987. Comenzó a trabajar en el Teatro Estatal de Trebisonda en el mismo año. Fue designado para el Teatro Estatal de Estambul en 1990-1991.

Ha aparecido en muchas series, películas y obras de teatro. En 2017, interpretó al personaje de Fikri Elibol en la serie Amor de Familia (Bizim Hikaye), que fue transmitida por Fox Turquía. 2?

Trabajó en Doctor Milagro (Mucize Doktor), en el que interpreta al personaje del doctor Adil Erinç siendo el personaje más querido por la audiencia tanto en Turquía como en otros países hasta su salida de la ficción el 18 de febrero del 2021.