Baby Etchecopar: "todos somos Cristina"

Baby Etchecopar habló en la apertura de su programa Basta Baby (emitido por A24) sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner. En ese sentido, declaró: “No podemos hacer un River-Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste o no la queramos, eso es un folklore. Hoy somos todos, en este momento, la vicepresidenta y estamos para ayudarla”.

Y continuó: “No hay opositores, no hay a favor ni en contra. No podemos hablar de otra cosa. Cuando se fue Canosa de acá, me acuerdo que me putearon a mí porque me había quedado, y yo les dije: ‘La idea no es pasar escraches para no fomentar violencia, no es gracioso’. Y va contra todos”.

“La imagen es horrible. Nos va a costar mucho tiempo sacarnos de la cabeza, porque te guste o no hace 20 años que la conocemos y que hablamos de ella. No es grato ver a una figura pública con una pistola en la cara”, recalcó.

“Esto no se hace… esto no se hace. Por eso nunca pensé que iba a tener que decir esta frase: pero en este momento y hasta que esto se esclarezca y se termine, todos somos Cristina”, cerró en su discurso. Además, aprovechó para solidarizarse no sólo con la vicepresidenta sino también con su familia.

El violento episodio tuvo lugar en la noche de este jueves, en su domicilio del barrio porteño de Recoleta, mientras saludaba a los militantes que se encontraban haciendo vigilia. Fue allí donde un hombre armado intentó terminar con su vida y gatilló sobre su rostro, pero la bala no salió.

El victimario se llama Fernando Sabag Montiel y fue arrestado pasadas las 21 en la puerta del domicilio de la titular del Senado, tras el intento de disparo. Según fuentes policiales, el detenido es de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y antecedentes de portación de armas desde el año 2021.