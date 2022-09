Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este lunes

lunes, 19 de septiembre de 2022 00:00

Momentos muy tensos se vivirán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siesta de Telefe. Los personajes atravesarán situaciones en las que el engaño, la traición y la ambición los abordará en una trama que atrapará a los seguidores.

En el capítulo de este lunes, Adem estará dispuesto a todo para molestar a los Boran y conseguir ser parte de la directiva de la empresa familiar. Para ello se reunirá con Fikret a quien le reclamará que el plan que él gestó no está sirviendo y el camino que está siguiendo no alcanza buenos resultados.

"Estoy tratando de hacer que mi hermano sea héroe", explicará Fikret a lo que Adem le rechazará y se mostrará molesto. "¿Qué tengo que hacer?, ¿felicitarte?, ¿besarte la mano?, ¿él sigue teniendo éxito?, ¿qué debemos hacer?. Con este plan nunca podré ser miembro de la empresa", lamentará el hijo de Reyhan.

"Si te pedí que vinieras fue para encontrar una solución. No me digas que no empezaste a comprar acciones... Ambos queremos lo mismo", le expresará el hermano de Faruk sin embargo Adem, con un juego de palabras, dejará trascender cuáles son sus intenciones: "no puedes darme tu parte... no puedes darme tu porcentaje. Eso lo se bien".

En la búsqueda de su objetivo, Adem investigará a Fikret con el fin de encontrar algo que le sirva. En eso encontrará la forma de conseguir lo que quiere al ver cuando ingresa a una casa con su secretaria. En este contexto, usará su celular para fotografiarlo en todo momento y luego las fotos se las mandará a Faruk.

Por otro lado, Faruk nuevamente cruzará a Can pero esta vez impulsado por la bronca de saber que sigue cerca de Süreyya. "La ultima vez que te vi no fui por la policía pero ahora", gritará Borán a la vez que lo agarrará del cuello y lo llevará directo a una pared para golpearlo.

"Es mejor que te acostumbres... a Emir lo criaremos entre ambos", le indicará Can informándole que además pronto Bëgum ella lo presentará ante su hijo y de esa forma comenzará a entablar con él una relación.

Al escucharlo Faruk querrá golpearlo, pero al ver el escándalo Süreyya saldrá a interponerse entre ambos.