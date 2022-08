"No sé qué les sorprende": Catherine Fulop, muy sincera sobre su relación con Gabriela Sabatini

miércoles, 24 de agosto de 2022 13:58

Después de que se desmintiera un conflicto entre Gabriela Sabatini y su hermano Osvaldo tras la muerte de su madre, Catherine Fulop rompió el silencio en LAM (América) y se sinceró sobre su relación con su cuñada.

Ángel de Brito puso al aire en LAM una nota con Fulop, quien rompió el silencio sobre el tema. “No sé de donde salieron los rumores. Gaby es lo más. Súper, bella, es una cuñada amorosa, pero ella siempre llevó su vida personal y profesional como muy separada”, explicó Cathy, quien desconoció el supuesto enfrentamiento entre su esposo y su cuñada.

“Ella vive afuera y nuestra relación nunca pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa -supuso- porque nosotros no subimos nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”, añadió.

Cathy se refirió a su relación personal con la mejor argentina en el tenis: “Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende”, señaló, y agregó que la relación es “más distante, por teléfono o por mensajito”. “Oriana estuvo cuatro años viviendo en Italia, yo no la fui a ver y no por eso la quiero menos”, remarcó la venezolana.

“La verdad es que Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda, lo que pasa es que yo he estado en este último tiempo demasiado ocupada en la enfermedad de mi suegro, después de mi suegra, y después en salir adelante de mis propios temas”, dijo Fulop. “Y capaz que en todo esto Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, al vivir alejada… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Vamos a trotar, vamos a hacer esto, ella siempre me tomó en cuenta”, indicó.

Consultada por el cronista de LAM, Alejandro Castelo, sobre si se escribían entre ellas, Cathy volvió a ser sincera: “Poco y nada, pero siempre fue así. Yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me llamara ‘Hola Cathy, estoy acá’. A mí me gusta la relación que tengo con ella y la amo porque nos amamos”, afirmó Cathy Fulop a la vez que respondió: "Ojalá", cuando el periodista le preguntó si creía que Gaby también la quería.

