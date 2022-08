Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 24 de agosto de 2022 00:00

Momentos de mucho dolor atraviesan a los personajes de "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe. Es que 2 personajes muy queridos sufrieron un brutal accidente en manos del "nuevo malvado" de la serie, Colak. Producto de esto Saniye murió y Gülten quedó en grave estado.

En el capítulo de este martes, todos en Cukurova se vieron conmocionados después de enterarse que ambas mujeres fueron atropelladas por alguien que nadie sabe y luego fueron dejadas abandonadas en plena calle. Producto de esto, Saniye murió en el lugar y generó la desesperación de Gaffur.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha y Fikret saldrán del hospital un rato a hablar aún conmovidos por lo ocurrido. "¿Qué es todo lo que está pasando?. No puedo creerlo", le preguntará ella aún impactada por las tragedias que una y otra vez viene persiguiéndola.

"Yo tampoco puedo creerlo. Pero qué clase de vida es ésta, perdemos a tantas personas", lamentará él a lo que ella rápidamente cuestionará: "nadie murió de causas naturales, tal vez yo traigo la mala suerte. ¿Tu crees que traigo la mala suerte?".

Pero él la corregirá: "no creo en eso honestamente. Parece que la vida está jugando con nosotros. En realidad es conveniente que lo haga como si fuera conveniente jugar con nuestras vidas lo tenemos todo y muchos enemigos".

A pocos metros de ambos, Hakan no les quitará la mirada de encima, dejándose llevar por los celos.

Por otro lado, Bëtul se enfrentará a Abdülkadir y le demostrará que no le tiene miedo. "Hakan Gomusoglu y tu tienen secretos que conozco bien. Lo se todo. No querrás que revele todo lo que se, ¿verdad?. Si fuera tu no querría eso. Imagina si alguien más se entera, se que los matarían a los 2, lo garantizo", apuntará ella sin rodeos.

"¿Me amenazas bonita?", le preguntará él con tono desafiante. Pero ella sin rodeos lo enfrentará nuevamente: "no, no lo tomes de esa manera. Solamente estoy revelando lo que sé".

"Si yo te matara justo ahora y ocultara tu cuerpo para que nadie lo pudiera encontrar, ¿quién se preocuparía y te buscaría?, ¿tu mamá loca?. Nadie le creería ni una palabra. ¿Qué crees?, ¿qué sucedería? solo desaparecerías", le aclarará él.

Pero con tono burlesco, Bëtul lo frenará: "piensas que soy tan estúpida para enfrentarte sin algo que me respalde".

Lejos de Cukurova, el hermano de Abdülkadir le pedirá ayuda a Colak, el nuevo malo de la ficción. "A todos los intimida la señorita Züleyya. Es increíble, alguien va a llegar un día y se va a quedar con las tierras de Züleyha y mi estúpido hermano verá que eso pase. Lo conozco y lo se. No escucha", apuntará él.

Pero Colak lo tranquilizará y le advertirá que para él, ella no es un problema: "esos días terminaron. No te preocupes. Te aseguro que todo va a cambiar. La señorita será polvo en el viento".

"Es por eso que vine acá. Estoy seguro que solo usted lo hará entrar en razón y yo haré lo que quiera", finalizará para luego ser interrumpido por la policía. Es que los efectivos irán hasta Colak para detenerlo después de recibir una denuncia.