Luciano, el sanjuanino que pasó por Canta Conmigo Ahora: "el jurado bajó a felicitarme"

lunes, 1 de agosto de 2022 17:45

El pasado miércoles 27 de julio, el sanjuanino Luciano Sagua se presentó en el nuevo big show de Eltrece, Canta Conmigo Ahora, y se emocionó a los jurados por su interpretación de "Penumbras", una de las canciones ícono de Sandro.

Tras su performance, logró entrar al podio en tercer lugar y ocupó ese puesto hasta el día siguiente, cuando Franco, otro artista, obtuvo el mismo puntaje que él, 81 puntos, y los jurados desempataron a su favor. De esta manera, el sanjuanino quedó fuera del programa.

Sin embargo, su interpretación quedó en la memoria de todos y por eso este lunes fue invitado a Nosotros a la mañana, donde habló de su experiencia en el programa de Marcelo Tinelli. "Me apasiona mucho Sandro desde chico, he tenido la oportunidad de hacer un tributo para él y estaba entre las opciones que la producción eligió. Cuando me lo dieron dije 'voy a disfrutar como siempre en cada show que hago'", comenzó diciendo el artista ante la atenta mirada de todos en el piso.

Repasando su historia, Luciano aseguró que en su familia hay varios cantantes aunque no todos se dedican a eso. "Tengo un hermano que él sí se dedica y venimos de una familia de músicos", señaló. Tras su paso por el reality, confirmó que la repercusión que tuvo "fe espectacular" y por su interpretación sumó "muchas buenas críticas".

En tanto que agregó que su profesión de diseñador gráfico surgió cuando comenzó la pandemia de covid-19, aunque actualmente sigue trabajando en un estudio donde se dedica a eso. "En los shows trato de imitarlo (a Sandro) un poquito más. Ahí le puso una impronta como mezclada", aclaró cuando le propusieron interpretar una nueva canción. Posteriormente cantó "Hasta que me olvides", de Luis Miguel.

Tras el emocionante momento que vivió en el piso, reveló una actitud llamativa que tuvieron los jurados con él: "Cuando cortaron y salieron de la tribuna vinieron a saludarme y felicitarme. Está buenísimo", confirmó. Mirá completo el momento: