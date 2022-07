"Gracias por cruzarte en nuestro camino": Paula Chaves encontró al motoquero que buscaba

lunes, 18 de julio de 2022 12:18

"Gracias por cruzarte en nuestro camino". Con esas palabras, Paula Chaves agradeció este domingo a quien la ayudó el pasado jueves en Panamericana cuando llevaba en auto a su hija con una convulsión. En el vehículo iban también sus otros 2 hijos que quedaron a disposición de un motoquero que minutos antes le abrió camino en su moto en un momento de extrema desesperación.

La modelo había iniciado una intensa búsqueda en las redes, con ayuda de sus fans y de los medios, para identificarlo. La movida empezó un día después de que viviera momentos dramáticos con la salud de su hija y finalmente se logró concretar el sábado pasado.

Noticias Relacionadas El peligroso episodio de la hija de María Fernanda Callejón con una moto

Este domingo, la modelo compartió la foto del joven a través de su historia en Instagram donde lo identificó. Se trata de un chico de 18 años de edad cuya foto compartió en las redes junto a un breve texto: "Le di mi hijo, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías, vive en Don Torcuato y está buscando laburo".

La búsqueda del motoquero

"Motoquero no vamos a parar hasta encontrarte". Con esas palabras, Paula Chaves inició la búsqueda de quien la ayudó en el difícil momento que pasó el jueves pasado, cuando sus hijos se enfermaron e incluso Filipa convulsionó. El hombre, del que desconocía su identidad, fue quien abrió el camino en Panamericana para llegar rápido a un centro de salud y así atender a sus pequeños. La que más desesperación le generó en ese momento fue su hija más chica quien convulsionó incluso en el auto y delante de sus otros 2 niños.

En su historia de Instagram, Paula Chaves relató usando diferentes placas: "Al grito mío por la ventana de 'Veni ayudame por favor'. No solo me abrió camino en la panamericana... sino que cuando llegue a la guardia, me bajé del auto y dándole las llaves del auto le dije. 'Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto (la cantidad de indicaciones en 4 segundos muy de virgo)".

Luego en otra historia contó: "Y así fue... mientras las medicas divinas de la Trinidad de San Isidrio atendían a Filipa. Entró este Motoquero Salvador, con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la Clínica".

"Querido motoquero súper héroe (así le dije a Balta) porque me dijo: 'mamá me dejaste en el auto con un señor con casco'. Gracias por cruzarte en nuestro camino", finalizó.

El momento desesperante

La hija menor de Paula Cheves y Pedro Alfonso tuvo un pico de fiebre que le provocó una convulsión en el auto, el pasado jueves, mientras iban al médico. El viernes pasado, ella hizo una serie de posteos en su historia de Instagram donde relató el mal momento pero también aconsejó a los padres cómo actuar ante una situación como ésta.

En la primera placa publicada pasado el mediodía, escribió: "hoy por suerte estamos bien... Ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar... Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible Otitis convulsionó en el auto (ya le había pasado en diciembre). A ella no le afecta en nada neurológicamente porque le foco de la convulsión es por la fiebre! Pero imaginen yo".

Luego en otra publicó: "Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto (igual verla en ese estado) Y es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero que me encantaría poder contactar!".

La modelo compartió una foto donde se ve la mano de su hijita tomando su mano y con esta imagen acompañó un mensaje indicando que "ahora todo bajo control".

"Me gusta compartir mi experiencia porque tal vez a alguien pueda ayudar... Recuerdo hace muchos años, Indio, el hijo de Ro Guirao Díaz había tenido lo mismo. Lo que tuvo Filipa no es grave... es problema de salud. Ella es sana y lo bueno es que sabemos que nos quedan", finalizó.